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Сенатор прокомментировал убийство Владлена Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
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18:21 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862733494.html
Сенатор прокомментировал убийство Владлена Татарского
Сенатор прокомментировал убийство Владлена Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Сенатор прокомментировал убийство Владлена Татарского
Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, - позорное, провокационное действие украинской стороны, не победившей его в честном бою, а убившей подло, исподтишка, РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:21
2023-04-03T18:21
санкт-петербург
владлен татарский
виктор бондарев
россия
совет федерации рф
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, - позорное, провокационное действие украинской стороны, не победившей его в честном бою, а убившей подло, исподтишка, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. "Террористический акт, ставший причиной гибели Владлена, - это позорное, провокационное действие украинской стороны, которая не смогла победить его в честном бою, а убила подло, исподтишка. Необходимо совершенствовать антитеррористические меры и усиливать досмотровый контроль в общественных местах и при проведении общественных мероприятий", - написал политик в своем телеграм-канале. По словам Бондарева, убийство Татарского - это большая трагедия и удар по независимой журналистике. "Это вызов. Военкор - опасная профессия. К каждому охрану не приставишь. Но люди, выбирая такой путь, понимают, чем они рискуют, являя собой образец мужества и отваги", - подчеркнул законодатель. Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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санкт-петербург, владлен татарский, виктор бондарев, россия, совет федерации рф, взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Виктор Бондарев, Россия, Совет Федерации РФ, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
Сенатор прокомментировал убийство Владлена Татарского

Сенатор Бондарев заявил, что Владлена Татарского убили подло и исподтишка

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, - позорное, провокационное действие украинской стороны, не победившей его в честном бою, а убившей подло, исподтишка, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Террористический акт, ставший причиной гибели Владлена, - это позорное, провокационное действие украинской стороны, которая не смогла победить его в честном бою, а убила подло, исподтишка. Необходимо совершенствовать антитеррористические меры и усиливать досмотровый контроль в общественных местах и при проведении общественных мероприятий", - написал политик в своем телеграм-канале.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
По словам Бондарева, убийство Татарского - это большая трагедия и удар по независимой журналистике. "Это вызов. Военкор - опасная профессия. К каждому охрану не приставишь. Но люди, выбирая такой путь, понимают, чем они рискуют, являя собой образец мужества и отваги", - подчеркнул законодатель.
Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
 
Санкт-ПетербургВладлен ТатарскийВиктор БондаревРоссияСовет Федерации РФВзрыв в кафе в ПетербургеПроисшествия
 
 
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