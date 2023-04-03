https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862733494.html

Сенатор прокомментировал убийство Владлена Татарского

Сенатор прокомментировал убийство Владлена Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

Сенатор прокомментировал убийство Владлена Татарского

Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, - позорное, провокационное действие украинской стороны, не победившей его в честном бою, а убившей подло, исподтишка, РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:21

2023-04-03T18:21

2023-04-03T18:21

санкт-петербург

владлен татарский

виктор бондарев

россия

совет федерации рф

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, - позорное, провокационное действие украинской стороны, не победившей его в честном бою, а убившей подло, исподтишка, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. "Террористический акт, ставший причиной гибели Владлена, - это позорное, провокационное действие украинской стороны, которая не смогла победить его в честном бою, а убила подло, исподтишка. Необходимо совершенствовать антитеррористические меры и усиливать досмотровый контроль в общественных местах и при проведении общественных мероприятий", - написал политик в своем телеграм-канале. По словам Бондарева, убийство Татарского - это большая трагедия и удар по независимой журналистике. "Это вызов. Военкор - опасная профессия. К каждому охрану не приставишь. Но люди, выбирая такой путь, понимают, чем они рискуют, являя собой образец мужества и отваги", - подчеркнул законодатель. Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, владлен татарский, виктор бондарев, россия, совет федерации рф, взрыв в кафе в петербурге, происшествия