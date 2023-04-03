Сенатор прокомментировал убийство Владлена Татарского
Сенатор Бондарев заявил, что Владлена Татарского убили подло и исподтишка
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, - позорное, провокационное действие украинской стороны, не победившей его в честном бою, а убившей подло, исподтишка, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Террористический акт, ставший причиной гибели Владлена, - это позорное, провокационное действие украинской стороны, которая не смогла победить его в честном бою, а убила подло, исподтишка. Необходимо совершенствовать антитеррористические меры и усиливать досмотровый контроль в общественных местах и при проведении общественных мероприятий", - написал политик в своем телеграм-канале.
По словам Бондарева, убийство Татарского - это большая трагедия и удар по независимой журналистике. "Это вызов. Военкор - опасная профессия. К каждому охрану не приставишь. Но люди, выбирая такой путь, понимают, чем они рискуют, являя собой образец мужества и отваги", - подчеркнул законодатель.
Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом