https://ria.ru/20230403/soboleznovaniya-1862623430.html

В Кремле выразили соболезнования родным Татарского

В Кремле выразили соболезнования родным Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

В Кремле выразили соболезнования родным Татарского

В Кремле соболезнуют родным и близким погибшего при теракте в Санкт-Петербурге блогера Владлена Татарского и желают скорейшего выздоровления пострадавшим,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:50

2023-04-03T12:50

2023-04-03T12:50

россия

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862610140_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_40bae13cde9baebed3542ad34d06c486.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Кремле соболезнуют родным и близким погибшего при теракте в Санкт-Петербурге блогера Владлена Татарского и желают скорейшего выздоровления пострадавшим, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что сейчас идет активная фаза следствия и предпринимаются энергичные шаги по задержанию подозреваемых. "Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта, и, конечно, соболезнуем родным и близким Фомина, который погиб в результате этого теракта", - сказал он. Песков предложил также дождаться официальных заявлений спецслужб на эту тему. "Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в любом случае наберемся терпения и дождемся заявлений наших спецслужб, которые работают там", - добавил представитель Кремля. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862575719.html

https://ria.ru/20230403/terakt-1862622680.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)