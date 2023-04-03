https://ria.ru/20230403/soboleznovaniya-1862623430.html
В Кремле выразили соболезнования родным Татарского
В Кремле выразили соболезнования родным Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
В Кремле выразили соболезнования родным Татарского
В Кремле соболезнуют родным и близким погибшего при теракте в Санкт-Петербурге блогера Владлена Татарского и желают скорейшего выздоровления пострадавшим,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:50
2023-04-03T12:50
2023-04-03T12:50
россия
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Кремле соболезнуют родным и близким погибшего при теракте в Санкт-Петербурге блогера Владлена Татарского и желают скорейшего выздоровления пострадавшим, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что сейчас идет активная фаза следствия и предпринимаются энергичные шаги по задержанию подозреваемых. "Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта, и, конечно, соболезнуем родным и близким Фомина, который погиб в результате этого теракта", - сказал он. Песков предложил также дождаться официальных заявлений спецслужб на эту тему. "Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в любом случае наберемся терпения и дождемся заявлений наших спецслужб, которые работают там", - добавил представитель Кремля. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862575719.html
https://ria.ru/20230403/terakt-1862622680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кремле выразили соболезнования родным Татарского
Песков заявил, что в Кремле соболезнуют родным и близким погибшего военкора Татарского
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Кремле соболезнуют родным и близким погибшего при теракте в Санкт-Петербурге блогера Владлена Татарского и желают скорейшего выздоровления пострадавшим, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что сейчас идет активная фаза следствия и предпринимаются энергичные шаги по задержанию подозреваемых.
"Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта, и, конечно, соболезнуем родным и близким Фомина, который погиб в результате этого теракта", - сказал он.
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Песков предложил также дождаться официальных заявлений спецслужб на эту тему.
"Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в любом случае наберемся терпения и дождемся заявлений наших спецслужб, которые работают там", - добавил представитель Кремля.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК
считает причастной к преступлению.
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