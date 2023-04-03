https://ria.ru/20230403/shkola-1862597863.html
Школе в Тверской области присвоят имя участника СВО Арсения Лукьянова
Школе в Тверской области присвоят имя участника СВО Арсения Лукьянова - РИА Новости, 03.04.2023
Школе в Тверской области присвоят имя участника СВО Арсения Лукьянова
Некрасовской средней школе Калининского района Тверской области будет присвоено имя участника специальной военной операции Арсения Лукьянова, сообщает... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:36
2023-04-03T11:36
2023-04-03T11:36
тверская область
игорь руденя
калининский район
торжок
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ТВЕРЬ, 3 апр – РИА Новости. Некрасовской средней школе Калининского района Тверской области будет присвоено имя участника специальной военной операции Арсения Лукьянова, сообщает пресс-служба регионального правительства.С такой инициативой выступило руководство школы. Она была поддержана на заседании президиума правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени."Сохранение памяти о героях – это наш долг. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают, чтобы память о них бережно хранилась", – процитировали в пресс-службе слова Рудени.Арсений Лукьянов родился в деревне Некрасово Калининского района, окончил Некрасовскую школу, принимал активное участие в общественной жизни школы, был участником олимпиад по гуманитарным предметам. С августа 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Погиб при выполнении особо сложной задачи в ноябре прошлого года. Лукьянов награждён "Орденом мужества" (посмертно). В настоящее время на здании Некрасовской СОШ в его честь установлена мемориальная доска.В прошлом году по инициативе Рудени имя участника СВО уже было присвоено одному учебному заведению региона. Имя Героя России Василия Клещенко теперь носит средняя школа №5 города Торжка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, калининский район, торжок
Тверская область, Игорь Руденя, Калининский район, Торжок
ТВЕРЬ, 3 апр – РИА Новости. Некрасовской средней школе Калининского района Тверской области будет присвоено имя участника специальной военной операции Арсения Лукьянова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С такой инициативой выступило руководство школы. Она была поддержана на заседании президиума правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени
.
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"Сохранение памяти о героях – это наш долг. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают, чтобы память о них бережно хранилась", – процитировали в пресс-службе слова Рудени.
Арсений Лукьянов родился в деревне Некрасово Калининского района, окончил Некрасовскую школу, принимал активное участие в общественной жизни школы, был участником олимпиад по гуманитарным предметам. С августа 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Погиб при выполнении особо сложной задачи в ноябре прошлого года. Лукьянов награждён "Орденом мужества" (посмертно). В настоящее время на здании Некрасовской СОШ в его честь установлена мемориальная доска.
В прошлом году по инициативе Рудени имя участника СВО уже было присвоено одному учебному заведению региона. Имя Героя России
Василия Клещенко теперь носит средняя школа №5 города Торжка
.