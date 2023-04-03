https://ria.ru/20230403/putin-1862628784.html
Встреча Владимира Путина с Андреем Воробьевым. Прямая трансляция
Встреча Владимира Путина с Андреем Воробьевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.04.2023
Встреча Владимира Путина с Андреем Воробьевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:26
2023-04-03T13:26
2023-04-03T13:26
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
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4.7
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LIVE: Путин встречается с губернатором Московской области Воробьевым
LIVE: Путин встречается с губернатором Московской области Воробьевым
2023-04-03T13:26
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РИА Новости
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96
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Встреча Владимира Путина с Андреем Воробьевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
2023-04-03T13:26
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PT6M50S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.