https://ria.ru/20230403/pereselenie-1862585624.html

Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников

Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников - РИА Новости, 03.04.2023

Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников

Для соотечественников из недружественных государств облегчат добровольное переселение в Россию, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:59

2023-04-03T10:59

2023-04-03T13:18

россия

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для соотечественников из недружественных государств облегчат добровольное переселение в Россию, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Правительство упростит для них участие в государственной программе, они смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране", — сказал он.Помимо этого, по словам премьера, не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, записи в которых продублированы на русском языке."Для беженцев и получивших временное убежище рассмотрение заявления об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре, сократится и пакет необходимых документов", — рассказал Мишустин. Теперь, по его словам, необязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже и многие другие."Таким образом поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России", — заключил премьер-министр.Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006 года. На прошлой неделе президент Владимир Путин внес в нее изменения, в соответствии с которыми заявления от соотечественников за пределами России будут приниматься при условии владения ими русским языком. Но от этого освободят желающих участвовать в программе из числа граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

https://ria.ru/20230330/ukaz-1861984749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, михаил мишустин