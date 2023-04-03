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Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников - РИА Новости, 03.04.2023
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10:59 03.04.2023 (обновлено: 13:18 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/pereselenie-1862585624.html
Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников
Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников - РИА Новости, 03.04.2023
Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников
Для соотечественников из недружественных государств облегчат добровольное переселение в Россию, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:59
2023-04-03T13:18
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для соотечественников из недружественных государств облегчат добровольное переселение в Россию, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Правительство упростит для них участие в государственной программе, они смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране", — сказал он.Помимо этого, по словам премьера, не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, записи в которых продублированы на русском языке."Для беженцев и получивших временное убежище рассмотрение заявления об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре, сократится и пакет необходимых документов", — рассказал Мишустин. Теперь, по его словам, необязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже и многие другие."Таким образом поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России", — заключил премьер-министр.Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006 года. На прошлой неделе президент Владимир Путин внес в нее изменения, в соответствии с которыми заявления от соотечественников за пределами России будут приниматься при условии владения ими русским языком. Но от этого освободят желающих участвовать в программе из числа граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.
https://ria.ru/20230330/ukaz-1861984749.html
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россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
Правительство упростит участие в программе переселения соотечественников

Заявления на участие в переселении соотечественников разрешат подавать из-за рубежа

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для соотечественников из недружественных государств облегчат добровольное переселение в Россию, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Правительство упростит для них участие в государственной программе, они смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране", — сказал он.
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Помимо этого, по словам премьера, не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, записи в которых продублированы на русском языке.
"Для беженцев и получивших временное убежище рассмотрение заявления об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре, сократится и пакет необходимых документов", — рассказал Мишустин.
Теперь, по его словам, необязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже и многие другие.
"Таким образом поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России", — заключил премьер-министр.
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006 года. На прошлой неделе президент Владимир Путин внес в нее изменения, в соответствии с которыми заявления от соотечественников за пределами России будут приниматься при условии владения ими русским языком. Но от этого освободят желающих участвовать в программе из числа граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.
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