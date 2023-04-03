В Германии отреагировали на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Das Erste: решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти стало неожиданным
Нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Решение участников ОПЕК+ по нефти стало неожиданным, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
"Саудовская Аравия и другие страны — члены ОПЕК+ внезапно решили сократить объемы добычи нефти. Таким образом, с июля 2023 года на рынок будет поступать значительно меньше этого ресурса", — говорится в репортаже.
"Саудовская Аравия и другие страны — члены ОПЕК+ внезапно решили сократить объемы добычи нефти. Таким образом, с июля 2023 года на рынок будет поступать значительно меньше этого ресурса", — говорится в репортаже.
В нем отмечается, что этот шаг застал врасплох потому, что подобные сокращения обычно происходят после запланированных консультаций. А до недавнего времени страны — участницы организации заявляли о намерении сохранить уровень добычи на прежнем уровне, указывают журналисты.
"Снижение цены на нефть может быть объяснением инициативы по сокращению добычи. Причиной падения цены на нефть были страхи рецессии на фоне украинского кризиса, а также повышение ключевых ставок со стороны некоторых мировых центральных банков", —резюмировалось в материале.
Ранее страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей).
"Снижение цены на нефть может быть объяснением инициативы по сокращению добычи. Причиной падения цены на нефть были страхи рецессии на фоне украинского кризиса, а также повышение ключевых ставок со стороны некоторых мировых центральных банков", —резюмировалось в материале.
Ранее страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей).