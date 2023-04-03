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Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ - РИА Новости, 03.04.2023
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10:10 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/moskva-1862570656.html
Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ
Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ - РИА Новости, 03.04.2023
Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ
Инвесторы построят 27 объектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в рамках городской программы по созданию мест приложения труда... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:10
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владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инвесторы построят 27 объектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в рамках программы на территории ТиНАО построят два высокотехнологичных промышленных технопарка, производственный комплекс, а также современный центр инноваций и импортозамещения. Туда смогут трудоустроиться 4,8 тысячи человек.Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инвесторы построят 27 объектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"С 2021 года город подписал 11 соглашений с инвесторами о строительстве недвижимости в ТиНАО. В результате там появится 27 объектов – образовательные учреждения, промышленные технопарки, торговые комплексы и бизнес-центры, куда смогут трудоустроиться более 20 тысяч человек. Программа способствует сбалансированной застройке районов, жители которых найдут работу недалеко от дома", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в рамках программы на территории ТиНАО построят два высокотехнологичных промышленных технопарка, производственный комплекс, а также современный центр инноваций и импортозамещения. Туда смогут трудоустроиться 4,8 тысячи человек.
Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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