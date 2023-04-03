https://ria.ru/20230403/moskva-1862570656.html

Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ

Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ - РИА Новости, 03.04.2023

Ефимов: более 20 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ

Инвесторы построят 27 объектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в рамках городской программы по созданию мест приложения труда... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:10

2023-04-03T10:10

2023-04-03T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инвесторы построят 27 объектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в рамках программы на территории ТиНАО построят два высокотехнологичных промышленных технопарка, производственный комплекс, а также современный центр инноваций и импортозамещения. Туда смогут трудоустроиться 4,8 тысячи человек.Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва