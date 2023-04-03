https://ria.ru/20230403/lavra-1862691536.html

Провокатор обвинил защитников лавры в уплате десятины московским попам

Провокатор обвинил защитников лавры в уплате десятины московским попам - РИА Новости, 03.04.2023

Провокатор обвинил защитников лавры в уплате десятины московским попам

Провокатор у Киево-Печерской лавры обвиняет защитников монастыря в том, что они "платят десятину московским попам", видеозапись прислали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:25

2023-04-03T16:25

2023-04-03T16:25

религия

украина

россия

киев

александр ткаченко (протоиерей)

антониу гутерреш

франциск (хорхе марио бергольо)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Провокатор у Киево-Печерской лавры обвиняет защитников монастыря в том, что они "платят десятину московским попам", видеозапись прислали РИА Новости очевидцы. "Те, кто поклоняется России, это ФСБшники, как и те люди, которых они привели с собой! Они платят десятину московскому попу, а мы платим десятину нашим военным! Мы прихожан не выгоняем, хотите платить десятину попу – платите десятину на ВСУ", - кричит в мегафон один из осаждающих, без одной ноги и с украинским флагом на плечах. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230403/mid-1862535095.html

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украина, россия, киев, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, оон, ситуация вокруг упц