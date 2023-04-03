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Провокатор обвинил защитников лавры в уплате десятины московским попам - РИА Новости, 03.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:25 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/lavra-1862691536.html
Провокатор обвинил защитников лавры в уплате десятины московским попам
Провокатор обвинил защитников лавры в уплате десятины московским попам - РИА Новости, 03.04.2023
Провокатор обвинил защитников лавры в уплате десятины московским попам
Провокатор у Киево-Печерской лавры обвиняет защитников монастыря в том, что они "платят десятину московским попам", видеозапись прислали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:25
2023-04-03T16:25
религия
украина
россия
киев
александр ткаченко (протоиерей)
антониу гутерреш
франциск (хорхе марио бергольо)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Провокатор у Киево-Печерской лавры обвиняет защитников монастыря в том, что они "платят десятину московским попам", видеозапись прислали РИА Новости очевидцы. "Те, кто поклоняется России, это ФСБшники, как и те люди, которых они привели с собой! Они платят десятину московскому попу, а мы платим десятину нашим военным! Мы прихожан не выгоняем, хотите платить десятину попу – платите десятину на ВСУ", - кричит в мегафон один из осаждающих, без одной ноги и с украинским флагом на плечах. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
https://ria.ru/20230403/mid-1862535095.html
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украина, россия, киев, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, оон, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Провокатор обвинил защитников лавры в уплате десятины московским попам

Провокатор обвинил защитников Киево-Печерской лавры в уплате десятины московским попам

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Провокатор у Киево-Печерской лавры обвиняет защитников монастыря в том, что они "платят десятину московским попам", видеозапись прислали РИА Новости очевидцы.
"Те, кто поклоняется России, это ФСБшники, как и те люди, которых они привели с собой! Они платят десятину московскому попу, а мы платим десятину нашим военным! Мы прихожан не выгоняем, хотите платить десятину попу – платите десятину на ВСУ", - кричит в мегафон один из осаждающих, без одной ноги и с украинским флагом на плечах.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В МИД осудили захват Киево-Печерской лавры
Вчера, 00:04
 
РелигияУкраинаРоссияКиевАлександр Ткаченко (протоиерей)Антониу ГутеррешФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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