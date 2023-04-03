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Официальный курс доллара на вторник составил 77,95 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 77,95 рубля - РИА Новости, 03.04.2023
Официальный курс доллара на вторник составил 77,95 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 62,77 копейки - до 77,951 рубля, курс юаня - 6,17 копейки, до 11,3028 рубля, курс... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:45
2023-04-03T17:45
2023-04-03T17:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 62,77 копейки - до 77,951 рубля, курс юаня - 6,17 копейки, до 11,3028 рубля, курс евро - на 50,69 копейки, до 84,6185 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара на вторник составил 77,95 рубля
Официальный курс доллара на 4 апреля вырос до 77,95 рубля, евро — до 84,62