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Официальный курс доллара на вторник составил 77,95 рубля - РИА Новости, 03.04.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:45 03.04.2023 (обновлено: 17:55 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kurs-1862721450.html
Официальный курс доллара на вторник составил 77,95 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 77,95 рубля - РИА Новости, 03.04.2023
Официальный курс доллара на вторник составил 77,95 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 62,77 копейки - до 77,951 рубля, курс юаня - 6,17 копейки, до 11,3028 рубля, курс... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:45
2023-04-03T17:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 62,77 копейки - до 77,951 рубля, курс юаня - 6,17 копейки, до 11,3028 рубля, курс евро - на 50,69 копейки, до 84,6185 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара на вторник составил 77,95 рубля

Официальный курс доллара на 4 апреля вырос до 77,95 рубля, евро — до 84,62

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 62,77 копейки - до 77,951 рубля, курс юаня - 6,17 копейки, до 11,3028 рубля, курс евро - на 50,69 копейки, до 84,6185 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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