https://ria.ru/20230403/koronavirus-1862602992.html
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 03.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки выявлены 909 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:57
2023-04-03T11:57
2023-04-03T11:57
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 909 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 909, госпитализировано - 93 человека, выздоровело - 989 человек, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1358 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 481 182 случая коронавируса, выздоровели 3 286 540 человек, умерли 48 480 человек.
https://ria.ru/20230331/korona-1862208711.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии
Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Общество, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом, восемь человек умерли