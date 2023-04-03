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В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 03.04.2023
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11:57 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/koronavirus-1862602992.html
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 03.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки выявлены 909 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:57
2023-04-03T11:57
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 909 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 909, госпитализировано - 93 человека, выздоровело - 989 человек, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1358 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 481 182 случая коронавируса, выздоровели 3 286 540 человек, умерли 48 480 человек.
https://ria.ru/20230331/korona-1862208711.html
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии
Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Общество, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом, восемь человек умерли

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке
Медицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 909 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 909, госпитализировано - 93 человека, выздоровело - 989 человек, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1358 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 481 182 случая коронавируса, выздоровели 3 286 540 человек, умерли 48 480 человек.
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Тюменская область продлила на три месяца режим ограничений по коронавирусу
31 марта, 16:01
 
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