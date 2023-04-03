https://ria.ru/20230403/koronavirus-1862602992.html

В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 03.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки выявлены 909 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:57

2023-04-03T11:57

2023-04-03T11:57

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769455901_0:273:2612:1742_1920x0_80_0_0_7c98184e307e46bf2438ccd2c46fc6fa.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 909 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 909, госпитализировано - 93 человека, выздоровело - 989 человек, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1358 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 481 182 случая коронавируса, выздоровели 3 286 540 человек, умерли 48 480 человек.

https://ria.ru/20230331/korona-1862208711.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии