https://ria.ru/20230403/kolokolnya-1862699300.html
В Татарстане восстановят сгоревшую деревянную колокольню
В Татарстане восстановят сгоревшую деревянную колокольню - РИА Новости, 03.04.2023
В Татарстане восстановят сгоревшую деревянную колокольню
Сгоревшую деревянную колокольню храма Романа Сладкопевца в Нижнекамске восстановят, злой умысел в произошедшем на данный момент не усматривается, сообщил глава... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:42
2023-04-03T16:42
2023-04-03T16:42
республика татарстан
россия
нижнекамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Сгоревшую деревянную колокольню храма Романа Сладкопевца в Нижнекамске восстановят, злой умысел в произошедшем на данный момент не усматривается, сообщил глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин. По информации ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о горении отдельно стоящей бревенчатой колокольни на территории храма преподобного Романа Сладкопевца в Нижнекамске поступило в 11.42. В 11.48 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров, в 11.52 ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет. "Пострадала колокольня. Благо, пожарные успели ликвидировать возгорание и сам храм не пострадал. Причин считать, что это чей-то злой умысел, на данный момент не имеется", - написал Муллин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что узнав о происшествии, сразу выехал на место. Обстоятельства пожара сейчас выясняются. "Задача на ближайшее время - убраться на территории и "всем миром" помочь восстановить это здание", - добавил глава района.
https://ria.ru/20230401/forum-1862354967.html
https://ria.ru/20230329/tatarstan-1861628883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижнекамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Нижнекамск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане восстановят сгоревшую деревянную колокольню
В Нижнекамске восстановят сгоревшую деревянную колокольню храма Романа Сладкопевца