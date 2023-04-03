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Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте - РИА Новости, 03.04.2023
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10:49 03.04.2023 (обновлено: 13:34 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kikina-1862580901.html
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте - РИА Новости, 03.04.2023
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте
Российский космонавт Анна Кикина заявила в интервью РИА Новости, что она мечтает выйти в открытый космос и достаточно подготовлена для этого. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:49
2023-04-03T13:34
космос - риа наука
анна кикина
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина заявила в интервью РИА Новости, что она мечтает выйти в открытый космос и достаточно подготовлена для этого. Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась с МКС на американском корабле Crew Dragon. Читайте полный текст интервью Анны Кикиной &gt;&gt;
https://ria.ru/20230403/nasa-1862543034.html
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космос - риа наука, анна кикина, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Россия, Роскосмос
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте

Россиянка Анна Кикина мечтает выйти в открытый космос

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Анна Кикина
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Космонавт Роскосмоса Анна Кикина . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина заявила в интервью РИА Новости, что она мечтает выйти в открытый космос и достаточно подготовлена для этого.
«
"Да, конечно, это интересный, уникальный опыт. Я сертифицирована на работу в открытом космосе и буду очень рада, если ее спланируют для меня по программе экспедиции", - ответила Кикина на вопрос, мечтает ли она выйти в открытый космос.
Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась с МКС на американском корабле Crew Dragon.
Читайте полный текст интервью Анны Кикиной >>
Россиянка Анна Кикина перед отправкой на стартовую площадку американского космодрома на мысе Канаверал перед полетом на корабле Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Космонавт Кикина назвала традицию астронавтов NASA перед полетом в космос
Вчера, 03:59
 
Космос - РИА НаукаАнна КикинаРоссияРоскосмос
 
 
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