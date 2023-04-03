https://ria.ru/20230403/kikina-1862580901.html
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте - РИА Новости, 03.04.2023
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте
Российский космонавт Анна Кикина заявила в интервью РИА Новости, что она мечтает выйти в открытый космос и достаточно подготовлена для этого. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:49
2023-04-03T10:49
2023-04-03T13:34
космос - риа наука
анна кикина
россия
роскосмос
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина заявила в интервью РИА Новости, что она мечтает выйти в открытый космос и достаточно подготовлена для этого. Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась с МКС на американском корабле Crew Dragon. Читайте полный текст интервью Анны Кикиной >>
https://ria.ru/20230403/nasa-1862543034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, анна кикина, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Россия, Роскосмос
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте
Россиянка Анна Кикина мечтает выйти в открытый космос