https://ria.ru/20230403/kikina-1862580901.html

Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте

Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте - РИА Новости, 03.04.2023

Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте

Российский космонавт Анна Кикина заявила в интервью РИА Новости, что она мечтает выйти в открытый космос и достаточно подготовлена для этого. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:49

2023-04-03T10:49

2023-04-03T13:34

космос - риа наука

анна кикина

россия

роскосмос

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина заявила в интервью РИА Новости, что она мечтает выйти в открытый космос и достаточно подготовлена для этого. Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась с МКС на американском корабле Crew Dragon. Читайте полный текст интервью Анны Кикиной >>

https://ria.ru/20230403/nasa-1862543034.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, анна кикина, россия, роскосмос