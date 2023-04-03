https://ria.ru/20230403/kadry-1862711850.html

Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия

Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия - РИА Новости, 03.04.2023

Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия

Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ, на котором обсуждались меры по... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:19

2023-04-03T17:19

2023-04-03T17:19

кировская область

россия

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ, на котором обсуждались меры по привлечению кадров на предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона. Основной темой семинара-совещании стало развитие промышленности России в условиях санкционного давления. Губернатор Кировской области стал модератором одного из пяти круглых столов, который был посвящен кадровому обеспечению. "Кадровые проблемы существуют по всей стране, и это фактор сдерживающего развития на многих промышленных предприятиях. Не хватает как людей, работающих по специальности, так и инженерных кадров, без которых невозможно развитие производства и создание новых продуктов, необходимых для суверенитета российской экономики. На круглом столе, посвященном этой проблеме, мы проследили весь путь развития молодого человека от школьной скамьи через систему высшего и среднего образования до поступления на работу на предприятие", - приводятся в сообщении слова Соколова. Глава региона отметил, что необходимо принимать меры как в мотивации при получении профессии, в его дальнейшем росте как профессионала, так и в повышении качества образования. Он напомнил, что на данный момент существует несколько мер поддержки профессионального образования. Это и проект Минпросвещения РФ "Профессионалитет", и проект создания в регионах кампусов мирового уровня, где одновременно с обучением студент может работать на предприятии. Соколов рассказал, что на круглом столе обозначили еще ряд проблем, которые нужно решить. В частности, речь идет о низком проценте школьников, сдающих ЕГЭ по техническим предметам, – физике и математике. Так, например, по поручению губернатора в Кировской области эту проблему уже начали решать, введя стимулирующие выплаты педагогам, чьи выпускники сдадут физику и математику выше среднего балла по региону. Также губернатор отметил, что нужно усилить работу по ранней профориентации по инженерным специальностям. "Необходимо продумать систему мотивации молодых специалистов: это и заключение первого контракта, и улучшение жилищных условий (арендное жилье или льготная ипотека). Важно, чтобы предприятия вели себя как социально ответственный бизнес и вкладывали ресурсы в том числе в создание комфортной среды для проживания, потому что люди выбирают место жительства, исходя не только из уровня заработной платы, но и из возможности проживать в комфортных условиях, а также реализовывать свои потребности и интересы", - приводятся в сообщении слова Соколова. Он выразил надежду, что предложенные меры лягут в основу решений заседания президиума Госсовета и послужат приходу молодых специалистов в сектор реальной экономики.

https://ria.ru/20230328/razvitie-1861362896.html

https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860606444.html

https://ria.ru/20230321/bolnitsa-1859631863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, кировская область, александр соколов (глава кировской области)