https://ria.ru/20230403/kadry-1862711850.html
Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия
Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия - РИА Новости, 03.04.2023
Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия
Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ, на котором обсуждались меры по... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:19
2023-04-03T17:19
2023-04-03T17:19
кировская область
россия
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ, на котором обсуждались меры по привлечению кадров на предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона. Основной темой семинара-совещании стало развитие промышленности России в условиях санкционного давления. Губернатор Кировской области стал модератором одного из пяти круглых столов, который был посвящен кадровому обеспечению. "Кадровые проблемы существуют по всей стране, и это фактор сдерживающего развития на многих промышленных предприятиях. Не хватает как людей, работающих по специальности, так и инженерных кадров, без которых невозможно развитие производства и создание новых продуктов, необходимых для суверенитета российской экономики. На круглом столе, посвященном этой проблеме, мы проследили весь путь развития молодого человека от школьной скамьи через систему высшего и среднего образования до поступления на работу на предприятие", - приводятся в сообщении слова Соколова. Глава региона отметил, что необходимо принимать меры как в мотивации при получении профессии, в его дальнейшем росте как профессионала, так и в повышении качества образования. Он напомнил, что на данный момент существует несколько мер поддержки профессионального образования. Это и проект Минпросвещения РФ "Профессионалитет", и проект создания в регионах кампусов мирового уровня, где одновременно с обучением студент может работать на предприятии. Соколов рассказал, что на круглом столе обозначили еще ряд проблем, которые нужно решить. В частности, речь идет о низком проценте школьников, сдающих ЕГЭ по техническим предметам, – физике и математике. Так, например, по поручению губернатора в Кировской области эту проблему уже начали решать, введя стимулирующие выплаты педагогам, чьи выпускники сдадут физику и математику выше среднего балла по региону. Также губернатор отметил, что нужно усилить работу по ранней профориентации по инженерным специальностям. "Необходимо продумать систему мотивации молодых специалистов: это и заключение первого контракта, и улучшение жилищных условий (арендное жилье или льготная ипотека). Важно, чтобы предприятия вели себя как социально ответственный бизнес и вкладывали ресурсы в том числе в создание комфортной среды для проживания, потому что люди выбирают место жительства, исходя не только из уровня заработной платы, но и из возможности проживать в комфортных условиях, а также реализовывать свои потребности и интересы", - приводятся в сообщении слова Соколова. Он выразил надежду, что предложенные меры лягут в основу решений заседания президиума Госсовета и послужат приходу молодых специалистов в сектор реальной экономики.
https://ria.ru/20230328/razvitie-1861362896.html
https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860606444.html
https://ria.ru/20230321/bolnitsa-1859631863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кировская область, александр соколов (глава кировской области)
Кировская область, Россия, Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области)
Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия
Губернатор Кировской области Соколов рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости.
Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ, на котором обсуждались меры по привлечению кадров на предприятия, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Основной темой семинара-совещании стало развитие промышленности России в условиях санкционного давления. Губернатор Кировской области стал модератором одного из пяти круглых столов, который был посвящен кадровому обеспечению.
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"Кадровые проблемы существуют по всей стране, и это фактор сдерживающего развития на многих промышленных предприятиях. Не хватает как людей, работающих по специальности, так и инженерных кадров, без которых невозможно развитие производства и создание новых продуктов, необходимых для суверенитета российской экономики. На круглом столе, посвященном этой проблеме, мы проследили весь путь развития молодого человека от школьной скамьи через систему высшего и среднего образования до поступления на работу на предприятие", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Глава региона отметил, что необходимо принимать меры как в мотивации при получении профессии, в его дальнейшем росте как профессионала, так и в повышении качества образования. Он напомнил, что на данный момент существует несколько мер поддержки профессионального образования. Это и проект Минпросвещения РФ "Профессионалитет", и проект создания в регионах кампусов мирового уровня, где одновременно с обучением студент может работать на предприятии.
Соколов рассказал, что на круглом столе обозначили еще ряд проблем, которые нужно решить. В частности, речь идет о низком проценте школьников, сдающих ЕГЭ по техническим предметам, – физике и математике. Так, например, по поручению губернатора в Кировской области эту проблему уже начали решать, введя стимулирующие выплаты педагогам, чьи выпускники сдадут физику и математику выше среднего балла по региону.
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Также губернатор отметил, что нужно усилить работу по ранней профориентации по инженерным специальностям. "Необходимо продумать систему мотивации молодых специалистов: это и заключение первого контракта, и улучшение жилищных условий (арендное жилье или льготная ипотека). Важно, чтобы предприятия вели себя как социально ответственный бизнес и вкладывали ресурсы в том числе в создание комфортной среды для проживания, потому что люди выбирают место жительства, исходя не только из уровня заработной платы, но и из возможности проживать в комфортных условиях, а также реализовывать свои потребности и интересы", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Он выразил надежду, что предложенные меры лягут в основу решений заседания президиума Госсовета и послужат приходу молодых специалистов в сектор реальной экономики.
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