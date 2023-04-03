Рейтинг@Mail.ru
Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
 
17:19 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/kadry-1862711850.html
Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия
Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия - РИА Новости, 03.04.2023
Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия
Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ, на котором обсуждались меры по... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:19
2023-04-03T17:19
кировская область
россия
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795811326_0:202:2708:1725_1920x0_80_0_0_9c683f76a1e81af04951770615ea1d5c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ, на котором обсуждались меры по привлечению кадров на предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона. Основной темой семинара-совещании стало развитие промышленности России в условиях санкционного давления. Губернатор Кировской области стал модератором одного из пяти круглых столов, который был посвящен кадровому обеспечению. "Кадровые проблемы существуют по всей стране, и это фактор сдерживающего развития на многих промышленных предприятиях. Не хватает как людей, работающих по специальности, так и инженерных кадров, без которых невозможно развитие производства и создание новых продуктов, необходимых для суверенитета российской экономики. На круглом столе, посвященном этой проблеме, мы проследили весь путь развития молодого человека от школьной скамьи через систему высшего и среднего образования до поступления на работу на предприятие", - приводятся в сообщении слова Соколова. Глава региона отметил, что необходимо принимать меры как в мотивации при получении профессии, в его дальнейшем росте как профессионала, так и в повышении качества образования. Он напомнил, что на данный момент существует несколько мер поддержки профессионального образования. Это и проект Минпросвещения РФ "Профессионалитет", и проект создания в регионах кампусов мирового уровня, где одновременно с обучением студент может работать на предприятии. Соколов рассказал, что на круглом столе обозначили еще ряд проблем, которые нужно решить. В частности, речь идет о низком проценте школьников, сдающих ЕГЭ по техническим предметам, – физике и математике. Так, например, по поручению губернатора в Кировской области эту проблему уже начали решать, введя стимулирующие выплаты педагогам, чьи выпускники сдадут физику и математику выше среднего балла по региону. Также губернатор отметил, что нужно усилить работу по ранней профориентации по инженерным специальностям. "Необходимо продумать систему мотивации молодых специалистов: это и заключение первого контракта, и улучшение жилищных условий (арендное жилье или льготная ипотека). Важно, чтобы предприятия вели себя как социально ответственный бизнес и вкладывали ресурсы в том числе в создание комфортной среды для проживания, потому что люди выбирают место жительства, исходя не только из уровня заработной платы, но и из возможности проживать в комфортных условиях, а также реализовывать свои потребности и интересы", - приводятся в сообщении слова Соколова. Он выразил надежду, что предложенные меры лягут в основу решений заседания президиума Госсовета и послужат приходу молодых специалистов в сектор реальной экономики.
https://ria.ru/20230328/razvitie-1861362896.html
https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860606444.html
https://ria.ru/20230321/bolnitsa-1859631863.html
россия
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795811326_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_f2aacd1a2a481e5114a65a1debf50cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кировская область, александр соколов (глава кировской области)
Кировская область, Россия, Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области)
Кировский губернатор рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия

Губернатор Кировской области Соколов рассказал о мерах привлечения кадров на предприятия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ, на котором обсуждались меры по привлечению кадров на предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.
Основной темой семинара-совещании стало развитие промышленности России в условиях санкционного давления. Губернатор Кировской области стал модератором одного из пяти круглых столов, который был посвящен кадровому обеспечению.
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Кировский губернатор обсудил с главой Минстроя развитие региона
28 марта, 19:49
"Кадровые проблемы существуют по всей стране, и это фактор сдерживающего развития на многих промышленных предприятиях. Не хватает как людей, работающих по специальности, так и инженерных кадров, без которых невозможно развитие производства и создание новых продуктов, необходимых для суверенитета российской экономики. На круглом столе, посвященном этой проблеме, мы проследили весь путь развития молодого человека от школьной скамьи через систему высшего и среднего образования до поступления на работу на предприятие", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Глава региона отметил, что необходимо принимать меры как в мотивации при получении профессии, в его дальнейшем росте как профессионала, так и в повышении качества образования. Он напомнил, что на данный момент существует несколько мер поддержки профессионального образования. Это и проект Минпросвещения РФ "Профессионалитет", и проект создания в регионах кампусов мирового уровня, где одновременно с обучением студент может работать на предприятии.
Соколов рассказал, что на круглом столе обозначили еще ряд проблем, которые нужно решить. В частности, речь идет о низком проценте школьников, сдающих ЕГЭ по техническим предметам, – физике и математике. Так, например, по поручению губернатора в Кировской области эту проблему уже начали решать, введя стимулирующие выплаты педагогам, чьи выпускники сдадут физику и математику выше среднего балла по региону.
Военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Кировские чиновники и депутаты навестили бойцов в зоне спецоперации
25 марта, 16:00
Также губернатор отметил, что нужно усилить работу по ранней профориентации по инженерным специальностям. "Необходимо продумать систему мотивации молодых специалистов: это и заключение первого контракта, и улучшение жилищных условий (арендное жилье или льготная ипотека). Важно, чтобы предприятия вели себя как социально ответственный бизнес и вкладывали ресурсы в том числе в создание комфортной среды для проживания, потому что люди выбирают место жительства, исходя не только из уровня заработной платы, но и из возможности проживать в комфортных условиях, а также реализовывать свои потребности и интересы", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Он выразил надежду, что предложенные меры лягут в основу решений заседания президиума Госсовета и послужат приходу молодых специалистов в сектор реальной экономики.
Красный крест - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Новое здание поликлиники построят для Кировской областной больницы
21 марта, 22:01
 
Кировская областьРоссияКировская областьАлександр Соколов (глава Кировской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала