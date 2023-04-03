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Татарстан на высоком уровне проведет мероприятия саммита БРИКС - РИА Новости, 03.04.2023
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Республика Татарстан
 
16:48 03.04.2023 (обновлено: 16:51 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/galimova-1862701688.html
Татарстан на высоком уровне проведет мероприятия саммита БРИКС
Татарстан на высоком уровне проведет мероприятия саммита БРИКС - РИА Новости, 03.04.2023
Татарстан на высоком уровне проведет мероприятия саммита БРИКС
Татарстан в полной мере и на высоком уровне выполнит решение президента Российской Федерации, определившего Казань местом встречи глав государств БРИКС,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:48
2023-04-03T16:51
республика татарстан
брикс
владимир путин
юрий ушаков
антон кобяков
казань
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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Татарстан в полной мере и на высоком уровне выполнит решение президента Российской Федерации, определившего Казань местом встречи глав государств БРИКС, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова. Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Есть решение президента страны - республика будет в полной мере выполнять его на высоком уровне", - сказала Галимова. По ее словам, подробности мероприятия станут известны чуть позже: указ предписывает в месячный срок сформировать оргкомитет и программу, только тогда президент должен утвердить концепцию. Советник президента РФ Антон Кобяков ранее отмечал, что проведение мероприятий председательства в Казани будет способствовать диалогу России со странами объединения и укреплению позитивной повестки. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС планируется провести более 100 мероприятий всех форматов.
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брикс, владимир путин, юрий ушаков, антон кобяков, казань
Республика Татарстан, БРИКС, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Антон Кобяков, Казань

Татарстан на высоком уровне проведет мероприятия саммита БРИКС

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Город Казань
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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Татарстан в полной мере и на высоком уровне выполнит решение президента Российской Федерации, определившего Казань местом встречи глав государств БРИКС, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Казань - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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"Есть решение президента страны - республика будет в полной мере выполнять его на высоком уровне", - сказала Галимова.
По ее словам, подробности мероприятия станут известны чуть позже: указ предписывает в месячный срок сформировать оргкомитет и программу, только тогда президент должен утвердить концепцию.
Советник президента РФ Антон Кобяков ранее отмечал, что проведение мероприятий председательства в Казани будет способствовать диалогу России со странами объединения и укреплению позитивной повестки. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС планируется провести более 100 мероприятий всех форматов.
 
Республика ТатарстанБРИКСВладимир ПутинЮрий УшаковАнтон КобяковКазань
 
 
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