https://ria.ru/20230403/galimova-1862701688.html

Татарстан на высоком уровне проведет мероприятия саммита БРИКС

Татарстан на высоком уровне проведет мероприятия саммита БРИКС - РИА Новости, 03.04.2023

Татарстан на высоком уровне проведет мероприятия саммита БРИКС

Татарстан в полной мере и на высоком уровне выполнит решение президента Российской Федерации, определившего Казань местом встречи глав государств БРИКС,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:48

2023-04-03T16:48

2023-04-03T16:51

республика татарстан

брикс

владимир путин

юрий ушаков

антон кобяков

казань

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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Татарстан в полной мере и на высоком уровне выполнит решение президента Российской Федерации, определившего Казань местом встречи глав государств БРИКС, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова. Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Есть решение президента страны - республика будет в полной мере выполнять его на высоком уровне", - сказала Галимова. По ее словам, подробности мероприятия станут известны чуть позже: указ предписывает в месячный срок сформировать оргкомитет и программу, только тогда президент должен утвердить концепцию. Советник президента РФ Антон Кобяков ранее отмечал, что проведение мероприятий председательства в Казани будет способствовать диалогу России со странами объединения и укреплению позитивной повестки. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС планируется провести более 100 мероприятий всех форматов.

https://ria.ru/20230401/forum-1862354967.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

брикс, владимир путин, юрий ушаков, антон кобяков, казань