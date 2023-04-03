https://ria.ru/20230403/frt-1862653239.html
ФРТ в марте перечислил в регионы 3 млрд рублей для расселения "аварийки"
ФРТ в марте перечислил в регионы 3 млрд рублей для расселения "аварийки" - РИА Новости, 03.04.2023
ФРТ в марте перечислил в регионы 3 млрд рублей для расселения "аварийки"
Фонд развития территорий (ФРТ) в марте 2023 года принял решения о перечислении в российские регионы почти 3 миллиардов рублей для переселения граждан из... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:30
2023-04-03T14:30
2023-04-03T14:30
россия
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
жилье
марат хуснуллин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) в марте 2023 года принял решения о перечислении в российские регионы почти 3 миллиардов рублей для переселения граждан из аварийного жилья, говорится в сообщении организации."По представленным регионами в текущем месяце реестрам контрактов на приобретение квартир для расселения аварийного жилья фондом одобрено перечисление 2,4 миллиарда рублей. Также согласовано перечисление 494,2 миллиона рублей по заявкам Крыму, Хабаровскому краю, Амурской, Иркутской и Самарской областям, Ямало-Ненецкому автономному округу", - цитирует пресс-служба генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.На переселение граждан из аварийных домов по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в составе национального проекта "Жилье и городская среда" в первом квартале 2023 года ФРТ одобрил перечисление регионам около 7 миллиардов рублей, указывается в сообщении.Всего с начала реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019 году фонд направил в регионы для выполнения программы расселения 342,1 миллиарда рублей.На расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, направлено 323,7 миллиарда рублей. Для расселения аварийного жилья по новой программе на территории Сахалинской, Саратовской, Магаданской областей, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, а также Севастополя направлено 18,4 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За шесть лет должны расселить дома общей площадью около 10 миллионов квадратных метров, в которых проживают около 530 тысяч россиян.Позднее президент России Владимир Путин поручил правительству запустить новую программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на январь 2021 года. Как отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, новая программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Ожидается, что программа поможет расселить около 1 миллиона жителей из 12 миллионов "квадратов" аварийного жилья.В сообщении отмечается, что программа расселения аварийного жилья действует с 2019 года - по ней переселены 488,8 тысячи человек. Это 105% от плана, фактический объем расселения составил 8,2 миллиона квадратных метров.По новой программе переселено 6,8 тысячи человек из 136,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В 2023 году планируется расселить 418,8 тысячи "квадратов" аварийного жилья, добавляется в нем.
https://realty.ria.ru/20230323/shagiakhmetov-1859840376.html
https://realty.ria.ru/20230323/kapremont-1859866173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье, марат хуснуллин
Россия, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Жилье, Марат Хуснуллин
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) в марте 2023 года принял решения о перечислении в российские регионы почти 3 миллиардов рублей для переселения граждан из аварийного жилья, говорится в сообщении организации.
"По представленным регионами в текущем месяце реестрам контрактов на приобретение квартир для расселения аварийного жилья фондом одобрено перечисление 2,4 миллиарда рублей. Также согласовано перечисление 494,2 миллиона рублей по заявкам Крыму, Хабаровскому краю
, Амурской, Иркутской и Самарской областям
, Ямало-Ненецкому автономному округу", - цитирует пресс-служба генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова
.
На переселение граждан из аварийных домов по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в составе национального проекта "Жилье и городская среда" в первом квартале 2023 года ФРТ одобрил перечисление регионам около 7 миллиардов рублей, указывается в сообщении.
Всего с начала реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019 году фонд направил в регионы для выполнения программы расселения 342,1 миллиарда рублей.
Глава ФРТ: Нарастим темп расселения аварийного жилья в России в 2024 году
На расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, направлено 323,7 миллиарда рублей. Для расселения аварийного жилья по новой программе на территории Сахалинской, Саратовской, Магаданской областей
, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, а также Севастополя
направлено 18,4 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За шесть лет должны расселить дома общей площадью около 10 миллионов квадратных метров, в которых проживают около 530 тысяч россиян.
Позднее президент России Владимир Путин
поручил правительству запустить новую программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на январь 2021 года. Как отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
, новая программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Ожидается, что программа поможет расселить около 1 миллиона жителей из 12 миллионов "квадратов" аварийного жилья.
В России хотят создать концепцию идеального капремонта жилья
В сообщении отмечается, что программа расселения аварийного жилья действует с 2019 года - по ней переселены 488,8 тысячи человек. Это 105% от плана, фактический объем расселения составил 8,2 миллиона квадратных метров.
По новой программе переселено 6,8 тысячи человек из 136,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В 2023 году планируется расселить 418,8 тысячи "квадратов" аварийного жилья, добавляется в нем.