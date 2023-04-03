https://ria.ru/20230403/frt-1862653239.html

ФРТ в марте перечислил в регионы 3 млрд рублей для расселения "аварийки"

ФРТ в марте перечислил в регионы 3 млрд рублей для расселения "аварийки" - РИА Новости, 03.04.2023

ФРТ в марте перечислил в регионы 3 млрд рублей для расселения "аварийки"

Фонд развития территорий (ФРТ) в марте 2023 года принял решения о перечислении в российские регионы почти 3 миллиардов рублей для переселения граждан из... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:30

2023-04-03T14:30

2023-04-03T14:30

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

марат хуснуллин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) в марте 2023 года принял решения о перечислении в российские регионы почти 3 миллиардов рублей для переселения граждан из аварийного жилья, говорится в сообщении организации."По представленным регионами в текущем месяце реестрам контрактов на приобретение квартир для расселения аварийного жилья фондом одобрено перечисление 2,4 миллиарда рублей. Также согласовано перечисление 494,2 миллиона рублей по заявкам Крыму, Хабаровскому краю, Амурской, Иркутской и Самарской областям, Ямало-Ненецкому автономному округу", - цитирует пресс-служба генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.На переселение граждан из аварийных домов по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в составе национального проекта "Жилье и городская среда" в первом квартале 2023 года ФРТ одобрил перечисление регионам около 7 миллиардов рублей, указывается в сообщении.Всего с начала реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019 году фонд направил в регионы для выполнения программы расселения 342,1 миллиарда рублей.На расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, направлено 323,7 миллиарда рублей. Для расселения аварийного жилья по новой программе на территории Сахалинской, Саратовской, Магаданской областей, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, а также Севастополя направлено 18,4 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За шесть лет должны расселить дома общей площадью около 10 миллионов квадратных метров, в которых проживают около 530 тысяч россиян.Позднее президент России Владимир Путин поручил правительству запустить новую программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на январь 2021 года. Как отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, новая программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Ожидается, что программа поможет расселить около 1 миллиона жителей из 12 миллионов "квадратов" аварийного жилья.В сообщении отмечается, что программа расселения аварийного жилья действует с 2019 года - по ней переселены 488,8 тысячи человек. Это 105% от плана, фактический объем расселения составил 8,2 миллиона квадратных метров.По новой программе переселено 6,8 тысячи человек из 136,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В 2023 году планируется расселить 418,8 тысячи "квадратов" аварийного жилья, добавляется в нем.

https://realty.ria.ru/20230323/shagiakhmetov-1859840376.html

https://realty.ria.ru/20230323/kapremont-1859866173.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье, марат хуснуллин