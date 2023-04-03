https://ria.ru/20230403/finlyandiya-1862580443.html
Коалиционная партия Финляндии
Коалиционная партия Финляндии - РИА Новости, 03.04.2023
Коалиционная партия Финляндии
Коалиционная партия – правоцентристская политическая партия, одна из крупнейших партий в Финляндии. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:57
2023-04-03T10:57
2023-04-03T10:57
справки
финляндия
петтери орпо
юрки катайнен
саули ниинисте
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Коалиционная партия – правоцентристская политическая партия, одна из крупнейших партий в Финляндии.Коалиционная партия Финляндии была основана 9 декабря 1918 года в результате объединения Партии младофиннов (1894-1918) с Финской партией (1863-1918). Является третьей старейшей партией страны.В политике 1920-х годов Коалиционная партия сосредоточилась на сопротивлении коммунизму и предотвращении распространения коммунистической идеологии. Однако впоследствии партия не раз обновляла и реформировала свою программу, перейдя к динамическому консерватизму. Идеология партии – правоцентристский либеральный консерватизм. Партия выступает за национальные традиции, язык и культуру Финляндии. Партия тесно связана с промышленным и финансовым капиталом, пользуется поддержкой лиц наемного труда, имеющих высшее образование и высокую зарплату.Коалиционная партия наибольших успехов в своей политике добилась в новом тысячелетии. В 2011 году партия впервые в своей истории стала крупнейшей силой в парламенте.По итогам парламентских выборов партия набрала 20,4% голосов и получила 44 кресла. Занимавший на тот момент пост председателя партии Юрки Катайнен стал премьер-министром Финляндии.На выборах 2015 года Коалиционная партия набрала 18,2% голосов, получив 37 мест в парламенте. Кандидат от партии Саули Ниинистё был избран президентом Финляндии в 2012 году и переизбран в 2018 году.По итогам парламентских выборов в апреле 2019 года Коалиционная партия набрала 17% голосов избирателей, получив 38 мест в парламенте. По количеству депутатов Коалиционная партия – третья по величине партия в парламенте.В Европейском парламенте партия представлена тремя депутатами. С 2016 года председателем партии является Петтери Орпо.Под руководством Орпо партия дважды выиграла муниципальные выборы (2017, 2021), европейские выборы в 2019 году и региональные выборы в 2022 году.В настоящее время партия насчитывает около 34 тысяч членов.Коалиционная партия предлагает скомпенсировать дефицит бюджета за счет сокращения государственных расходов. В то же время партия настаивает на необходимости снижения подоходного налога для всех работающих. Поддерживает оборону Финляндии в составе НАТО. На парламентских выборах, прошедших 2 апреля 2023 года, Коалиционная партия по итогам подсчета 100% бюллетеней получила 20,8% голосов избирателей. Председатель партии Петтери Орпо, выступая в предвыборном штабе, заявил о начале переговоров с другими партиями о создании правительственной коалиции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, финляндия, петтери орпо, юрки катайнен, саули ниинисте
Справки, Финляндия, Петтери Орпо, Юрки Катайнен, Саули Ниинисте
Коалиционная партия – правоцентристская политическая партия, одна из крупнейших партий в Финляндии.
Коалиционная партия Финляндии была основана 9 декабря 1918 года в результате объединения Партии младофиннов (1894-1918) с Финской партией (1863-1918). Является третьей старейшей партией страны.
В политике 1920-х годов Коалиционная партия сосредоточилась
на сопротивлении коммунизму и предотвращении распространения коммунистической идеологии. Однако впоследствии партия не раз обновляла и реформировала свою программу, перейдя к динамическому консерватизму.
Идеология партии – правоцентристский либеральный консерватизм. Партия выступает
за национальные традиции, язык и культуру Финляндии.
Партия тесно связана с промышленным и финансовым капиталом, пользуется поддержкой
лиц наемного труда, имеющих высшее образование и высокую зарплату.
Коалиционная партия наибольших успехов в своей политике добилась в новом тысячелетии. В 2011 году партия впервые в своей истории стала крупнейшей силой в парламенте.
По итогам парламентских выборов партия набрала 20,4% голосов и получила 44 кресла
. Занимавший на тот момент пост председателя партии Юрки Катайнен
стал премьер-министром Финляндии.
На выборах 2015 года Коалиционная партия набрала
18,2% голосов, получив 37 мест в парламенте.
Кандидат от партии Саули Ниинистё
был избран президентом Финляндии в 2012 году и переизбран в 2018 году.
По итогам парламентских выборов в апреле 2019 года Коалиционная партия набрала 17%
голосов избирателей, получив 38 мест в парламенте. По количеству депутатов Коалиционная партия – третья по величине партия в парламенте.
В Европейском парламенте партия представлена
тремя депутатами.
С 2016 года председателем партии является Петтери Орпо
.
Под руководством Орпо партия дважды выиграла муниципальные выборы (2017
, 2021
), европейские выборы в 2019 году и региональные выборы в 2022 году.
В настоящее время партия насчитывает около 34 тысяч членов.
Коалиционная партия предлагает
скомпенсировать дефицит бюджета за счет сокращения государственных расходов. В то же время партия настаивает на необходимости снижения подоходного налога для всех работающих. Поддерживает оборону Финляндии в составе НАТО
.
На парламентских выборах, прошедших 2 апреля 2023 года, Коалиционная партия по итогам
подсчета 100% бюллетеней получила 20,8% голосов избирателей.
Председатель партии Петтери Орпо, выступая в предвыборном штабе, заявил о начале переговоров с другими партиями о создании правительственной коалиции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников