https://ria.ru/20230403/finlyandiya-1862580443.html

Коалиционная партия Финляндии

Коалиционная партия Финляндии - РИА Новости, 03.04.2023

Коалиционная партия Финляндии

Коалиционная партия – правоцентристская политическая партия, одна из крупнейших партий в Финляндии. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:57

2023-04-03T10:57

2023-04-03T10:57

справки

финляндия

петтери орпо

юрки катайнен

саули ниинисте

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Коалиционная партия – правоцентристская политическая партия, одна из крупнейших партий в Финляндии.Коалиционная партия Финляндии была основана 9 декабря 1918 года в результате объединения Партии младофиннов (1894-1918) с Финской партией (1863-1918). Является третьей старейшей партией страны.В политике 1920-х годов Коалиционная партия сосредоточилась на сопротивлении коммунизму и предотвращении распространения коммунистической идеологии. Однако впоследствии партия не раз обновляла и реформировала свою программу, перейдя к динамическому консерватизму. Идеология партии – правоцентристский либеральный консерватизм. Партия выступает за национальные традиции, язык и культуру Финляндии. Партия тесно связана с промышленным и финансовым капиталом, пользуется поддержкой лиц наемного труда, имеющих высшее образование и высокую зарплату.Коалиционная партия наибольших успехов в своей политике добилась в новом тысячелетии. В 2011 году партия впервые в своей истории стала крупнейшей силой в парламенте.По итогам парламентских выборов партия набрала 20,4% голосов и получила 44 кресла. Занимавший на тот момент пост председателя партии Юрки Катайнен стал премьер-министром Финляндии.На выборах 2015 года Коалиционная партия набрала 18,2% голосов, получив 37 мест в парламенте. Кандидат от партии Саули Ниинистё был избран президентом Финляндии в 2012 году и переизбран в 2018 году.По итогам парламентских выборов в апреле 2019 года Коалиционная партия набрала 17% голосов избирателей, получив 38 мест в парламенте. По количеству депутатов Коалиционная партия – третья по величине партия в парламенте.В Европейском парламенте партия представлена тремя депутатами. С 2016 года председателем партии является Петтери Орпо.Под руководством Орпо партия дважды выиграла муниципальные выборы (2017, 2021), европейские выборы в 2019 году и региональные выборы в 2022 году.В настоящее время партия насчитывает около 34 тысяч членов.Коалиционная партия предлагает скомпенсировать дефицит бюджета за счет сокращения государственных расходов. В то же время партия настаивает на необходимости снижения подоходного налога для всех работающих. Поддерживает оборону Финляндии в составе НАТО. На парламентских выборах, прошедших 2 апреля 2023 года, Коалиционная партия по итогам подсчета 100% бюллетеней получила 20,8% голосов избирателей. Председатель партии Петтери Орпо, выступая в предвыборном штабе, заявил о начале переговоров с другими партиями о создании правительственной коалиции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, финляндия, петтери орпо, юрки катайнен, саули ниинисте