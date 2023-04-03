В Кремле усомнились в перспективности альтернативных источников энергии
Песков: альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное развитие
Вид на Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Альтернативные источники энергии в обозримой перспективе не способны обеспечить поступательное развитие стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, потому что неоднократно эксперты рассказывали, что для мировой энергетики важен определенный... уровень цен, который позволит и не сокращать инвестиции, не сокращать разведку новых запасов, поскольку сам по себе сектор этот очень инвестиционно емкий. И исходя из того, что в обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное, стабильное развитие все стран, то... нужно приоритет отдавать именно этому сектору", - заявил Песков журналистам.
Как ранее заявило Минэнерго Саудовской Аравии, королевство в качестве превентивной меры для поддержания стабильности на рынке нефти снизит свое производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Казахстан решил уменьшить добычу на 78 тысяч баррелей в сутки. Эмиратское госагентство WAM со ссылкой на другие профильные ведомства пишет, что ОАЭ сократит добычу на 144 тысячи баррелей в сутки, Ирак - на 211 тысяч, Кувейт - на 128 тысяч, Оман - на 40 тысяч, Алжир - на 48 тысяч.
В воскресенье Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня.