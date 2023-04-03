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В Кремле усомнились в перспективности альтернативных источников энергии - РИА Новости, 03.04.2023
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12:56 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/energiya-1862625049.html
В Кремле усомнились в перспективности альтернативных источников энергии
В Кремле усомнились в перспективности альтернативных источников энергии - РИА Новости, 03.04.2023
В Кремле усомнились в перспективности альтернативных источников энергии
Альтернативные источники энергии в обозримой перспективе не способны обеспечить поступательное развитие стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:56
2023-04-03T12:56
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Альтернативные источники энергии в обозримой перспективе не способны обеспечить поступательное развитие стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, потому что неоднократно эксперты рассказывали, что для мировой энергетики важен определенный... уровень цен, который позволит и не сокращать инвестиции, не сокращать разведку новых запасов, поскольку сам по себе сектор этот очень инвестиционно емкий. И исходя из того, что в обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное, стабильное развитие все стран, то... нужно приоритет отдавать именно этому сектору", - заявил Песков журналистам. Как ранее заявило Минэнерго Саудовской Аравии, королевство в качестве превентивной меры для поддержания стабильности на рынке нефти снизит свое производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Казахстан решил уменьшить добычу на 78 тысяч баррелей в сутки. Эмиратское госагентство WAM со ссылкой на другие профильные ведомства пишет, что ОАЭ сократит добычу на 144 тысячи баррелей в сутки, Ирак - на 211 тысяч, Кувейт - на 128 тысяч, Оман - на 40 тысяч, Алжир - на 48 тысяч. В воскресенье Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня.
https://ria.ru/20230113/energetika-1844498765.html
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле усомнились в перспективности альтернативных источников энергии

Песков: альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное развитие

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Альтернативные источники энергии в обозримой перспективе не способны обеспечить поступательное развитие стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, потому что неоднократно эксперты рассказывали, что для мировой энергетики важен определенный... уровень цен, который позволит и не сокращать инвестиции, не сокращать разведку новых запасов, поскольку сам по себе сектор этот очень инвестиционно емкий. И исходя из того, что в обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное, стабильное развитие все стран, то... нужно приоритет отдавать именно этому сектору", - заявил Песков журналистам.
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Как ранее заявило Минэнерго Саудовской Аравии, королевство в качестве превентивной меры для поддержания стабильности на рынке нефти снизит свое производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Казахстан решил уменьшить добычу на 78 тысяч баррелей в сутки. Эмиратское госагентство WAM со ссылкой на другие профильные ведомства пишет, что ОАЭ сократит добычу на 144 тысячи баррелей в сутки, Ирак - на 211 тысяч, Кувейт - на 128 тысяч, Оман - на 40 тысяч, Алжир - на 48 тысяч.
В воскресенье Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня.
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ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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