https://ria.ru/20230403/energiya-1862625049.html

В Кремле усомнились в перспективности альтернативных источников энергии

В Кремле усомнились в перспективности альтернативных источников энергии - РИА Новости, 03.04.2023

В Кремле усомнились в перспективности альтернативных источников энергии

Альтернативные источники энергии в обозримой перспективе не способны обеспечить поступательное развитие стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:56

2023-04-03T12:56

2023-04-03T12:56

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Альтернативные источники энергии в обозримой перспективе не способны обеспечить поступательное развитие стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, потому что неоднократно эксперты рассказывали, что для мировой энергетики важен определенный... уровень цен, который позволит и не сокращать инвестиции, не сокращать разведку новых запасов, поскольку сам по себе сектор этот очень инвестиционно емкий. И исходя из того, что в обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное, стабильное развитие все стран, то... нужно приоритет отдавать именно этому сектору", - заявил Песков журналистам. Как ранее заявило Минэнерго Саудовской Аравии, королевство в качестве превентивной меры для поддержания стабильности на рынке нефти снизит свое производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Казахстан решил уменьшить добычу на 78 тысяч баррелей в сутки. Эмиратское госагентство WAM со ссылкой на другие профильные ведомства пишет, что ОАЭ сократит добычу на 144 тысячи баррелей в сутки, Ирак - на 211 тысяч, Кувейт - на 128 тысяч, Оман - на 40 тысяч, Алжир - на 48 тысяч. В воскресенье Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня.

https://ria.ru/20230113/energetika-1844498765.html

https://ria.ru/20230324/gazoprovod-1860178165.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, дмитрий песков