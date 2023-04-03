https://ria.ru/20230403/donbass-1862559046.html

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.04.2023

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 121 боеприпас, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:07

2023-04-03T09:07

2023-04-03T09:07

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 121 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из РСЗО и артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 12 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 121 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Петровское. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины