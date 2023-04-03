https://ria.ru/20230403/donbass-1862559046.html
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.04.2023
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 121 боеприпас, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:07
2023-04-03T09:07
2023-04-03T09:07
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 121 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из РСЗО и артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 12 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 121 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Петровское. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили по республике 121 боеприпас