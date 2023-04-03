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В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/artemovsk-1862617097.html
В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей
В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей - РИА Новости, 03.04.2023
В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей
В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:31
2023-04-03T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские подразделения делают все возможное, чтобы установить "более тщательный" огневой контроль всех дорог в Артемовск, чтобы "как можно скорей начать эвакуацию гражданских".
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безопасность, денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей

Врио главы ДНР Пушилин: в Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.
«
"Очень сложно назвать точную цифру. По нашим оценкам, можно говорить о нескольких тысячах (мирных жителей в Артемовске)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, российские подразделения делают все возможное, чтобы установить "более тщательный" огневой контроль всех дорог в Артемовск, чтобы "как можно скорей начать эвакуацию гражданских".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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