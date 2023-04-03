https://ria.ru/20230403/artemovsk-1862617097.html
В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей
В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей - РИА Новости, 03.04.2023
В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей
В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:31
2023-04-03T12:31
2023-04-03T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские подразделения делают все возможное, чтобы установить "более тщательный" огневой контроль всех дорог в Артемовск, чтобы "как можно скорей начать эвакуацию гражданских".
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей
Врио главы ДНР Пушилин: в Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей