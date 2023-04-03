https://ria.ru/20230403/artemovsk-1862617097.html

В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей

В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей - РИА Новости, 03.04.2023

В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей

В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:31

2023-04-03T12:31

2023-04-03T12:31

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей, заявил в эфире "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские подразделения делают все возможное, чтобы установить "более тщательный" огневой контроль всех дорог в Артемовск, чтобы "как можно скорей начать эвакуацию гражданских".

артемовск

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс