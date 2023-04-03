https://ria.ru/20230403/artemovsk-1862542525.html

ВСУ насильно вывозили детей из Артемовска, рассказала жительница города

ВСУ насильно вывозили детей из Артемовска, рассказала жительница города - РИА Новости, 03.04.2023

ВСУ насильно вывозили детей из Артемовска, рассказала жительница города

Украинские военные вместе с компаниями "Белый ангел" и "Феникс" насильно вывозили детей из Артемовска в ДНР, чтобы заставить родителей эвакуироваться на... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T03:37

2023-04-03T03:37

2023-04-03T09:34

артемовск

феникс

украина

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. Украинские военные вместе с компаниями "Белый ангел" и "Феникс" насильно вывозили детей из Артемовска в ДНР, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины, детей специально выискивали, а в случае отказа силой забирали, рассказала РИА Новости жительница Артемовска и мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко.После объявления киевским режимом эвакуации в Артемовске жителям настойчиво рекомендовали выехать семьями на Украину, а вскоре после этого начали массово отправлять детей в лагеря и санатории."Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели. Потом, через время, началась принудительная эвакуация детей службами "Белый ангел" и "Феникс". Это были машины, это были военные ребята, которые в полном обмундировании ездили по адресам, по подвалам — искали детей и принудительно, именно силой, вывозили детей. Если родители соглашались, ехать могли вместе с ними. Если родители были против — забирали детей. Поэтому был у нас период, когда мы своих детей просто прятали", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что детей прятали по пустым квартирам — там, где их раньше не видели, — и это продолжалось в течение двух-трех недель февраля."У меня лично прятали девочку четырех лет. Она знала, что такое "Феникс", что надо прятаться. Когда ей говорили: "Тихо!", она как мышка сидела. По очереди выглядывали в окна, чтобы увидеть эти машины, — если машина подъезжает во двор или где-то начинает мелькать, девочек взрослые быстро брали, уходили на другие этажи, от которых были ключи, в холодные квартиры. Их закрывали, сидели как мышки, пока машины не уедут, потом возвращались в теплую квартиру отогреваться", — сказала женщина.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.

https://ria.ru/20230401/lyashuk-1862379119.html

https://ria.ru/20230403/flag-1862536227.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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"Родители были вынуждены ехать" — жительница Артемовска о принудительном изъятии детей "Родители были вынуждены ехать" — жительница Артемовска о принудительном изъятии детей 2023-04-03T03:37 true PT1M32S

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артемовск, феникс, украина, донецкая народная республика