https://ria.ru/20230403/arakhnofobiya-1862580374.html

"Страхи/Детские травмы". В детстве испугалась паука, и возникла арахнофобия

"Страхи/Детские травмы". В детстве испугалась паука, и возникла арахнофобия - РИА Новости, 03.04.2023

"Страхи/Детские травмы". В детстве испугалась паука, и возникла арахнофобия

В раннем детстве Любовь не боялась пауков и насекомых. В 10-летнем возрасте девочка испугалась неожиданно пробежавшего по дереву паука. Появилась арахнофобия, и со временем страх усилился – у уже взрослой героини при виде пауков случаются доходящие до истерики приступы паники. Как перестать бояться?

2023-04-03T12:00

2023-04-03T12:00

2023-04-03T12:00

страхи

наталья лосева

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"Страхи/Детские травмы". В детстве испугалась паука, и возникла арахнофобия В раннем детстве Любовь не боялась пауков и насекомых. В 10-летнем возрасте девочка испугалась неожиданно пробежавшего по дереву паука. Появилась арахнофобия, и со временем страх усилился – у уже взрослой героини при виде пауков случаются доходящие до истерики приступы паники. Как перестать бояться? audio/mpeg

"Страхи/Детские травмы". В детстве испугалась паука, и возникла арахнофобия В раннем детстве Любовь не боялась пауков и насекомых. В 10-летнем возрасте девочка испугалась неожиданно пробежавшего по дереву паука. Появилась арахнофобия, и со временем страх усилился – у уже взрослой героини при виде пауков случаются доходящие до истерики приступы паники. Как перестать бояться? audio/mpeg

Историю героини Любови разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, аудио