https://ria.ru/20230403/arakhnofobiya-1862580374.html
"Страхи/Детские травмы". В детстве испугалась паука, и возникла арахнофобия
"Страхи/Детские травмы". В детстве испугалась паука, и возникла арахнофобия - РИА Новости, 03.04.2023
"Страхи/Детские травмы". В детстве испугалась паука, и возникла арахнофобия
В раннем детстве Любовь не боялась пауков и насекомых. В 10-летнем возрасте девочка испугалась неожиданно пробежавшего по дереву паука. Появилась арахнофобия, и со временем страх усилился – у уже взрослой героини при виде пауков случаются доходящие до истерики приступы паники. Как перестать бояться?
2023-04-03T12:00
2023-04-03T12:00
2023-04-03T12:00
страхи
наталья лосева
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"Страхи/Детские травмы". В детстве испугалась паука, и возникла арахнофобия
В раннем детстве Любовь не боялась пауков и насекомых. В 10-летнем возрасте девочка испугалась неожиданно пробежавшего по дереву паука. Появилась арахнофобия, и со временем страх усилился – у уже взрослой героини при виде пауков случаются доходящие до истерики приступы паники. Как перестать бояться?
audio/mpeg
"Страхи/Детские травмы". В детстве испугалась паука, и возникла арахнофобия
В раннем детстве Любовь не боялась пауков и насекомых. В 10-летнем возрасте девочка испугалась неожиданно пробежавшего по дереву паука. Появилась арахнофобия, и со временем страх усилился – у уже взрослой героини при виде пауков случаются доходящие до истерики приступы паники. Как перестать бояться?
audio/mpeg
Историю героини Любови разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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наталья лосева, аудио
"Страхи/Детские травмы". В детстве испугалась паука, и возникла арахнофобия
В раннем детстве Любовь не боялась пауков и насекомых. В 10-летнем возрасте девочка испугалась неожиданно пробежавшего по дереву паука. Появилась арахнофобия, и со временем страх усилился – у уже взрослой героини при виде пауков случаются доходящие до истерики приступы паники. Как перестать бояться?