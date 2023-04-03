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Силуанов ответил на вопрос о замороженных на Западе активах россиян - РИА Новости, 03.04.2023
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13:28 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/aktivy-1862634968.html
Силуанов ответил на вопрос о замороженных на Западе активах россиян
Силуанов ответил на вопрос о замороженных на Западе активах россиян - РИА Новости, 03.04.2023
Силуанов ответил на вопрос о замороженных на Западе активах россиян
Быстрого решения проблемы с замороженными активами россиян на Западе нет, но работа в этом направлении ведется, заявил министр финансов России Антон Силуанов в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:28
2023-04-03T13:28
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции
санкции в отношении россии
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Быстрого решения проблемы с замороженными активами россиян на Западе нет, но работа в этом направлении ведется, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе общения с финансовым блогером Ксенией Падериной. Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в "черный список" в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подали заявки в европейские депозитарии. Отвечая на вопрос о том, есть ли перспективы заблокированных активов россиян, Силуанов сказал: "Быстрого решения нет, скорее всего". По его словам, в решении этой задачи заинтересованы все стороны. "Быстро ее не решишь, но работа в этом направлении идет", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230401/scheta-1862392747.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), санкции, санкции в отношении россии, национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Санкции, Санкции в отношении России, Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Силуанов ответил на вопрос о замороженных на Западе активах россиян

Силуанов: быстрого решения проблемы с замороженными активами россиян на Западе нет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Быстрого решения проблемы с замороженными активами россиян на Западе нет, но работа в этом направлении ведется, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе общения с финансовым блогером Ксенией Падериной.
Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в "черный список" в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подали заявки в европейские депозитарии.
Отвечая на вопрос о том, есть ли перспективы заблокированных активов россиян, Силуанов сказал: "Быстрого решения нет, скорее всего".
«
"Но то, что там наши активы заморожены, и здесь их активы заморожены - это точно. И наша сейчас задача заключается в том, чтобы их свести эти активы один перед другим и постараться произвести какой-то обмен", - сказал Силуанов.
По его словам, в решении этой задачи заинтересованы все стороны.
"Быстро ее не решишь, но работа в этом направлении идет", - подчеркнул министр.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)СанкцииСанкции в отношении РоссииНациональный расчетный депозитарий (НРД)
 
 
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