https://ria.ru/20230403/aktivy-1862634968.html

Силуанов ответил на вопрос о замороженных на Западе активах россиян

Силуанов ответил на вопрос о замороженных на Западе активах россиян - РИА Новости, 03.04.2023

Силуанов ответил на вопрос о замороженных на Западе активах россиян

Быстрого решения проблемы с замороженными активами россиян на Западе нет, но работа в этом направлении ведется, заявил министр финансов России Антон Силуанов в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:28

2023-04-03T13:28

2023-04-03T13:28

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции

санкции в отношении россии

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Быстрого решения проблемы с замороженными активами россиян на Западе нет, но работа в этом направлении ведется, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе общения с финансовым блогером Ксенией Падериной. Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в "черный список" в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подали заявки в европейские депозитарии. Отвечая на вопрос о том, есть ли перспективы заблокированных активов россиян, Силуанов сказал: "Быстрого решения нет, скорее всего". По его словам, в решении этой задачи заинтересованы все стороны. "Быстро ее не решишь, но работа в этом направлении идет", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230401/scheta-1862392747.html

https://ria.ru/20230327/kompanii-1861074621.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), санкции, санкции в отношении россии, национальный расчетный депозитарий (нрд)