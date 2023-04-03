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"Современник" заявил, что не получал заявления от Ахеджаковой на увольнение - РИА Новости, 03.04.2023
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Культура
 
14:13 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/akhedzhakova-1862648991.html
"Современник" заявил, что не получал заявления от Ахеджаковой на увольнение
"Современник" заявил, что не получал заявления от Ахеджаковой на увольнение - РИА Новости, 03.04.2023
"Современник" заявил, что не получал заявления от Ахеджаковой на увольнение
Театр "Современник" не получал заявление на увольнение от Лии Ахеджаковой, спектакли с ее участием остаются в репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:13
2023-04-03T14:13
культура
новости культуры
лия ахеджакова
москва
современник (театр)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Театр "Современник" не получал заявление на увольнение от Лии Ахеджаковой, спектакли с ее участием остаются в репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "В театре нет заявления на увольнение народной артистки России Лии Ахеджаковой. Спектакли с ее участием как были, так и остаются в репертуаре", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы. В феврале Ахеджакова после того, как спектакль "Игра в джин" с ее участием был заменен другими постановками, сообщила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось.
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новости культуры, лия ахеджакова, москва, современник (театр)
Культура, Новости культуры, Лия Ахеджакова, Москва, Современник (театр)
"Современник" заявил, что не получал заявления от Ахеджаковой на увольнение

Театр "Современник" заявил, что не получал заявления от Ахеджаковой на увольнение

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле "Первый хлеб" на сцене театра "Современник"
Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле Первый хлеб на сцене театра Современник - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле "Первый хлеб" на сцене театра "Современник". Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Театр "Современник" не получал заявление на увольнение от Лии Ахеджаковой, спектакли с ее участием остаются в репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"В театре нет заявления на увольнение народной артистки России Лии Ахеджаковой. Спектакли с ее участием как были, так и остаются в репертуаре", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы.
В феврале Ахеджакова после того, как спектакль "Игра в джин" с ее участием был заменен другими постановками, сообщила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось.
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