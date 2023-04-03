https://ria.ru/20230403/akhedzhakova-1862648991.html

"Современник" заявил, что не получал заявления от Ахеджаковой на увольнение

"Современник" заявил, что не получал заявления от Ахеджаковой на увольнение - РИА Новости, 03.04.2023

"Современник" заявил, что не получал заявления от Ахеджаковой на увольнение

Театр "Современник" не получал заявление на увольнение от Лии Ахеджаковой, спектакли с ее участием остаются в репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:13

2023-04-03T14:13

2023-04-03T14:13

культура

новости культуры

лия ахеджакова

москва

современник (театр)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Театр "Современник" не получал заявление на увольнение от Лии Ахеджаковой, спектакли с ее участием остаются в репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "В театре нет заявления на увольнение народной артистки России Лии Ахеджаковой. Спектакли с ее участием как были, так и остаются в репертуаре", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы. В феврале Ахеджакова после того, как спектакль "Игра в джин" с ее участием был заменен другими постановками, сообщила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось.

https://ria.ru/20230222/deyateli-1853827438.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, лия ахеджакова, москва, современник (театр)