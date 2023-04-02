https://ria.ru/20230402/ukraina-1862468361.html

Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ

Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ - РИА Новости, 02.04.2023

Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ

Каноническая Украинская Православная церковь (УПЦ) в воскресенье опубликовала ответ украинского премьера Дениса Шмыгаля на петицию с требованием не запрещать... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:26

2023-04-02T14:26

2023-04-02T14:26

религия

украина

россия

денис шмыгаль

ситуация вокруг упц

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862317933_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d776bb77d3d37254e94b099bc1e6ba46.jpg

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Каноническая Украинская Православная церковь (УПЦ) в воскресенье опубликовала ответ украинского премьера Дениса Шмыгаля на петицию с требованием не запрещать УПЦ, в котором он поручил "проработать" вопросы, затронутые в петиции. Петиция с просьбой не запрещать деятельность УПЦ на Украине появилась на сайте кабинета министров страны 14 января. Необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов она набрала спустя два месяца. "Учитывая то, что затронутые в петиции вопросы имеют комплексный характер, государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и кабинет министров”, – приводит УПЦ в телеграм-канале ответ Шмыгаля на петицию, который был получен накануне. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230401/sbu-1862393767.html

https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862330817.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, денис шмыгаль, ситуация вокруг упц, религия