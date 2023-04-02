Рейтинг@Mail.ru
Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:26 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/ukraina-1862468361.html
Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ
Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ - РИА Новости, 02.04.2023
Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ
Каноническая Украинская Православная церковь (УПЦ) в воскресенье опубликовала ответ украинского премьера Дениса Шмыгаля на петицию с требованием не запрещать... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:26
2023-04-02T14:26
религия
украина
россия
денис шмыгаль
ситуация вокруг упц
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862317933_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d776bb77d3d37254e94b099bc1e6ba46.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Каноническая Украинская Православная церковь (УПЦ) в воскресенье опубликовала ответ украинского премьера Дениса Шмыгаля на петицию с требованием не запрещать УПЦ, в котором он поручил "проработать" вопросы, затронутые в петиции. Петиция с просьбой не запрещать деятельность УПЦ на Украине появилась на сайте кабинета министров страны 14 января. Необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов она набрала спустя два месяца. "Учитывая то, что затронутые в петиции вопросы имеют комплексный характер, государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и кабинет министров”, – приводит УПЦ в телеграм-канале ответ Шмыгаля на петицию, который был получен накануне. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/sbu-1862393767.html
https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862330817.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862317933_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_e02e81b33af1b484f683898460dc4d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, денис шмыгаль, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ

Опубликован ответ украинского премьера Шмыгаля на петицию с требованием не запрещать УПЦ

© Кадр видео очевидцаУкраинские спецслужбы возле дома митрополита Павла
Украинские спецслужбы возле дома митрополита Павла
© Кадр видео очевидца
Украинские спецслужбы возле дома митрополита Павла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Каноническая Украинская Православная церковь (УПЦ) в воскресенье опубликовала ответ украинского премьера Дениса Шмыгаля на петицию с требованием не запрещать УПЦ, в котором он поручил "проработать" вопросы, затронутые в петиции.
Петиция с просьбой не запрещать деятельность УПЦ на Украине появилась на сайте кабинета министров страны 14 января. Необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов она набрала спустя два месяца.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
СБУ отчиталась о целенаправленной работе против священнослужителей УПЦ
1 апреля, 19:54
"Учитывая то, что затронутые в петиции вопросы имеют комплексный характер, государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и кабинет министров”, – приводит УПЦ в телеграм-канале ответ Шмыгаля на петицию, который был получен накануне.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
СМИ сообщили, в чем подозревают митрополита УПЦ Павла
1 апреля, 11:22
 
РелигияУкраинаРоссияДенис ШмыгальСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала