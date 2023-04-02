https://ria.ru/20230402/ukraina-1862468361.html
Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ
Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ - РИА Новости, 02.04.2023
Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ
Каноническая Украинская Православная церковь (УПЦ) в воскресенье опубликовала ответ украинского премьера Дениса Шмыгаля на петицию с требованием не запрещать... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:26
2023-04-02T14:26
2023-04-02T14:26
религия
украина
россия
денис шмыгаль
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Каноническая Украинская Православная церковь (УПЦ) в воскресенье опубликовала ответ украинского премьера Дениса Шмыгаля на петицию с требованием не запрещать УПЦ, в котором он поручил "проработать" вопросы, затронутые в петиции. Петиция с просьбой не запрещать деятельность УПЦ на Украине появилась на сайте кабинета министров страны 14 января. Необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов она набрала спустя два месяца. "Учитывая то, что затронутые в петиции вопросы имеют комплексный характер, государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и кабинет министров”, – приводит УПЦ в телеграм-канале ответ Шмыгаля на петицию, который был получен накануне. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/sbu-1862393767.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, денис шмыгаль, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Премьер Украины поручил проработать вопросы в петиции об УПЦ
Опубликован ответ украинского премьера Шмыгаля на петицию с требованием не запрещать УПЦ
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Каноническая Украинская Православная церковь (УПЦ) в воскресенье опубликовала ответ украинского премьера Дениса Шмыгаля на петицию с требованием не запрещать УПЦ, в котором он поручил "проработать" вопросы, затронутые в петиции.
Петиция с просьбой не запрещать деятельность УПЦ на Украине появилась на сайте кабинета министров страны 14 января. Необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов она набрала спустя два месяца.
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"Учитывая то, что затронутые в петиции вопросы имеют комплексный характер, государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и кабинет министров”, – приводит УПЦ в телеграм-канале ответ Шмыгаля на петицию, который был получен накануне.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
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