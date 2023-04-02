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Власти Славянска пригрозили опекунам принудительной эвакуацией детей - РИА Новости, 02.04.2023
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07:48 02.04.2023 (обновлено: 07:53 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/slavyansk-1862430187.html
Власти Славянска пригрозили опекунам принудительной эвакуацией детей
Власти Славянска пригрозили опекунам принудительной эвакуацией детей - РИА Новости, 02.04.2023
Власти Славянска пригрозили опекунам принудительной эвакуацией детей
Власти города Славянска, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав по РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T07:48
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славянск
киев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Власти города Славянска, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав по воспитанию детей в случае отказа покинуть город Славянск и эвакуировать их принудительно. "Опекунов, которые отказываются уехать из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно. Об этом опекунам и попечителям в очередной раз напомнили во время заседаний комиссии по вопросам защиты прав ребенка в Славянске. Несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки", - говорится в сообщении в телеграм-канале городской военной администрации. Уточняется, что эвакуироваться власти предлагают в Черкасскую область и город Львов. При этом выехать необходимо в кратчайший срок. "В случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а дети эвакуированы принудительно", - заявили в мэрии.
https://ria.ru/20230330/deti-1861906814.html
славянск
киев
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славянск, киев, донецкая народная республика
Славянск, Киев, Донецкая Народная Республика
Власти Славянска пригрозили опекунам принудительной эвакуацией детей

Власти Славянска пригрозили опекунам принудительно эвакуировать детей из города

© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы Знак "Осторожно, дети!
Знак Осторожно, дети! - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Знак "Осторожно, дети!. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Власти города Славянска, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав по воспитанию детей в случае отказа покинуть город Славянск и эвакуировать их принудительно.
"Опекунов, которые отказываются уехать из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно. Об этом опекунам и попечителям в очередной раз напомнили во время заседаний комиссии по вопросам защиты прав ребенка в Славянске. Несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки", - говорится в сообщении в телеграм-канале городской военной администрации.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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Уточняется, что эвакуироваться власти предлагают в Черкасскую область и город Львов. При этом выехать необходимо в кратчайший срок. "В случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а дети эвакуированы принудительно", - заявили в мэрии.
 
СлавянскКиевДонецкая Народная Республика
 
 
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