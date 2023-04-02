https://ria.ru/20230402/slavyansk-1862430187.html
Власти Славянска пригрозили опекунам принудительной эвакуацией детей
Власти Славянска пригрозили опекунам принудительной эвакуацией детей - РИА Новости, 02.04.2023
Власти Славянска пригрозили опекунам принудительной эвакуацией детей
Власти города Славянска, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав по РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T07:48
2023-04-02T07:48
2023-04-02T07:53
славянск
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Власти города Славянска, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав по воспитанию детей в случае отказа покинуть город Славянск и эвакуировать их принудительно. "Опекунов, которые отказываются уехать из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно. Об этом опекунам и попечителям в очередной раз напомнили во время заседаний комиссии по вопросам защиты прав ребенка в Славянске. Несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки", - говорится в сообщении в телеграм-канале городской военной администрации. Уточняется, что эвакуироваться власти предлагают в Черкасскую область и город Львов. При этом выехать необходимо в кратчайший срок. "В случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а дети эвакуированы принудительно", - заявили в мэрии.
https://ria.ru/20230330/deti-1861906814.html
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славянск, киев, донецкая народная республика
Славянск, Киев, Донецкая Народная Республика
Власти Славянска пригрозили опекунам принудительной эвакуацией детей
Власти Славянска пригрозили опекунам принудительно эвакуировать детей из города