https://ria.ru/20230402/siriya-1862418582.html

Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс

Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс - РИА Новости, 02.04.2023

Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс

Средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T01:15

2023-04-02T01:15

2023-04-02T01:24

сирия

в мире

хомс (город)

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КАИР, 2 апр - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Средства нашей противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию против центрального региона (Хомса – ред.) и сбивают часть из них (ракет - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Это уже третья израильская атака на Сирию с четверга.

https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html

сирия

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сирия, в мире, хомс (город)