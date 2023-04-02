https://ria.ru/20230402/siriya-1862418582.html
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс - РИА Новости, 02.04.2023
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс
Средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T01:15
2023-04-02T01:15
2023-04-02T01:24
сирия
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хомс (город)
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КАИР, 2 апр - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Средства нашей противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию против центрального региона (Хомса – ред.) и сбивают часть из них (ракет - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Это уже третья израильская атака на Сирию с четверга.
https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html
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сирия, в мире, хомс (город)
Сирия, В мире, Хомс (город)
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс
Al-Ikhbariya: средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс