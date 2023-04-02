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Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс - РИА Новости, 02.04.2023
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01:15 02.04.2023 (обновлено: 01:24 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/siriya-1862418582.html
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс - РИА Новости, 02.04.2023
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс
Средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T01:15
2023-04-02T01:24
сирия
в мире
хомс (город)
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КАИР, 2 апр - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Средства нашей противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию против центрального региона (Хомса – ред.) и сбивают часть из них (ракет - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Это уже третья израильская атака на Сирию с четверга.
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сирия
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сирия, в мире, хомс (город)
Сирия, В мире, Хомс (город)
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Хомс

Al-Ikhbariya: средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото
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КАИР, 2 апр - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
"Средства нашей противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию против центрального региона (Хомса – ред.) и сбивают часть из них (ракет - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии
28 февраля, 20:20
Это уже третья израильская атака на Сирию с четверга.
 
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