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Прокуратура организовала проверку после взрыва в кафе в центре Петербурга - РИА Новости, 02.04.2023
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19:33 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html
Прокуратура организовала проверку после взрыва в кафе в центре Петербурга
Прокуратура организовала проверку после взрыва в кафе в центре Петербурга - РИА Новости, 02.04.2023
Прокуратура организовала проверку после взрыва в кафе в центре Петербурга
Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку по данным о взрыве в одном из ресторанов в центре Петербурга, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:33
2023-04-02T19:33
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку по данным о взрыве в одном из ресторанов в центре Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось, по уточненным данным, до 15 человек, еще один погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По информации источника РИА Новости, погиб известный блогер Владлен Татарский. На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор Василеостровского района Вячеслав Ковалев.
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происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге
Прокуратура организовала проверку после взрыва в кафе в центре Петербурга

Прокуратура организовала проверку после взрыва в кафе в центре Санкт-Петербурга

© РИА НовостиАвтомобиль прокуратуры
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
Автомобиль прокуратуры. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку по данным о взрыве в одном из ресторанов в центре Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось, по уточненным данным, до 15 человек, еще один погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По информации источника РИА Новости, погиб известный блогер Владлен Татарский.
«
"Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку по информации о взрыве в одном из ресторанов на Университетской набережной. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.
На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор Василеостровского района Вячеслав Ковалев.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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