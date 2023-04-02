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Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге - РИА Новости, 02.04.2023
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23:41 02.04.2023 (обновлено: 23:49 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862532587.html
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге - РИА Новости, 02.04.2023
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге
В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 30 человек, один погиб, 24 доставлены в медицинские учреждения, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T23:41
2023-04-02T23:49
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
россия
владлен татарский
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 30 человек, один погиб, 24 доставлены в медицинские учреждения, сообщила пресс-служба Минздрава России.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому."По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб",- говорится в сообщении.Двадцать четыре пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия, еще шесть обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента, уточнили в пресс-службе.Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, 24, в том числе подросток, - в состоянии средней и легкой степени тяжести, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526114.html
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происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, россия, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге, Россия, Владлен Татарский
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге

Минздрав: при взрыве в кафе в Петербурге пострадали 30 человек, 24 доставлены в больницы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМашины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 30 человек, один погиб, 24 доставлены в медицинские учреждения, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.
"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб",- говорится в сообщении.
Двадцать четыре пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия, еще шесть обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента, уточнили в пресс-службе.
Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, 24, в том числе подросток, - в состоянии средней и легкой степени тяжести, отметили в министерстве.
Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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ПроисшествияСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в ПетербургеРоссияВладлен Татарский
 
 
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