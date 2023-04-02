https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862532587.html

Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге

Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге - РИА Новости, 02.04.2023

Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 30 человек, один погиб, 24 доставлены в медицинские учреждения, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T23:41

2023-04-02T23:41

2023-04-02T23:49

происшествия

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

россия

владлен татарский

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 30 человек, один погиб, 24 доставлены в медицинские учреждения, сообщила пресс-служба Минздрава России.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому."По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб",- говорится в сообщении.Двадцать четыре пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия, еще шесть обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента, уточнили в пресс-службе.Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, 24, в том числе подросток, - в состоянии средней и легкой степени тяжести, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526114.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, россия, владлен татарский