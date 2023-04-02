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Азовец* признался в осквернении катаной тела погибшего российского бойца
Азовец* признался в осквернении катаной тела погибшего российского бойца - РИА Новости, 02.04.2023
Азовец* признался в осквернении катаной тела погибшего российского бойца
Украинский военнопленный, бывший солдат националистического полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в России) Антон Штукин признался,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T04:04
2023-04-02T04:04
2023-04-02T05:00
мариуполь
россия
донецкая народная республика
в мире
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинский военнопленный, бывший солдат националистического полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в России) Антон Штукин признался, что осквернил тело погибшего бойца ДНР украденным из частного дома самурайским мечом - катаной.Штукин рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости, что усадил тело на стул на улице в Мариуполе, изуродовал его катаной и перед отступлением оставил для устрашения российских подразделений."Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР... Я позволил себе взять его тело, посадить его в стул и надругаться над ним, вставив в него катану с целью запугивания наступающих сил", - сказал Штукин. По его словам, японский боевой меч он украл в частном доме."Были попытки мной проткнуть область брюха, но из-за того, что (на убитом был надет – ред.) бушлат, я перестал это делать. Вставил (меч - ред.) в область шеи, где открыто, прокрутил несколько раз, и вытянул, вставил в район сердца, показательно оставив катану в нем", - добавил украинский военнопленный.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230330/dezertir-1861980601.html
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мариуполь, россия, донецкая народная республика, в мире
Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Специальная военная операция на Украине
Азовец* признался в осквернении катаной тела погибшего российского бойца
Бывший солдат "Азова" признался в осквернении катаной тела погибшего российского бойца ДНР