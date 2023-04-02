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Медведев жестко отреагировал на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.04.2023
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Религия
 
09:49 02.04.2023 (обновлено: 10:29 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/kiev-1862439955.html
Медведев жестко отреагировал на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Медведев жестко отреагировал на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.04.2023
Медведев жестко отреагировал на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Ответственные за происходящее вокруг Киево-Печерской лавры предстанут перед судом, написал в Telegram зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:49
2023-04-02T10:29
религия
украина
россия
киев
владимир зеленский
дмитрий медведев
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ответственные за происходящее вокруг Киево-Печерской лавры предстанут перед судом, написал в Telegram зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, в нападках на обитель виноваты президент Украины Владимир Зеленский и его команда. "Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное", — написал он. Кроме того, Медведев процитировал Новый завет: Как сообщало ранее украинское издание "Страна", суд в Киеве избрал меру пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета.В субботу митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". По его словам, ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Он назвал действия украинских властей гонениями на церковь.Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника лавры.Как уточнили в УПЦ, митрополита Павла обвинили в разжигании межрелигиозной розни из-за его высказываний в адрес раскольнической ПЦУ и Константинопольского патриархата.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Он также заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие два дня подряд не пропускали ее представителей на территорию обители. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862410051.html
https://ria.ru/20230402/lavra-1862432336.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий медведев, оон, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Медведев жестко отреагировал на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Медведев: Зеленский и компания пойдут под суд из-за событий вокруг Киево-Печерской лавры

© УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре
© УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ответственные за происходящее вокруг Киево-Печерской лавры предстанут перед судом, написал в Telegram зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, в нападках на обитель виноваты президент Украины Владимир Зеленский и его команда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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Вчера, 22:14
"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное", — написал он.
Кроме того, Медведев процитировал Новый завет:
«

"И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою", — написал зампред Совбеза.

Как сообщало ранее украинское издание "Страна", суд в Киеве избрал меру пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета.
В субботу митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". По его словам, ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Он назвал действия украинских властей гонениями на церковь.
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Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника лавры.
Как уточнили в УПЦ, митрополита Павла обвинили в разжигании межрелигиозной розни из-за его высказываний в адрес раскольнической ПЦУ и Константинопольского патриархата.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Он также заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие два дня подряд не пропускали ее представителей на территорию обители. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
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Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
Верующие УПЦ и сторонники выселения монахов у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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