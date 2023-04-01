Киев издевается и глумится над православием, заявила Захарова
Захарова: Киев издевается и глумится над православием, а Запад в это время безмолвствуют
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киев издевается и глумится над православием, страны Запада в это время безмолвствуют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"День дурака прошел в Киеве с размахом. Никого не приглашали, обошлись своими силами, я смотрю. Зеленский, суд и толпа - все беснуются в Великий пост", - написала она в своем Telegram канале.
"На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком", - подчеркнула Захарова.
Ранее утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".