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Киев издевается и глумится над православием, заявила Захарова - РИА Новости, 02.04.2023
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Религия
 
20:50 01.04.2023 (обновлено: 00:00 02.04.2023)
https://ria.ru/20230401/zakharova-1862402410.html
Киев издевается и глумится над православием, заявила Захарова
Киев издевается и глумится над православием, заявила Захарова - РИА Новости, 02.04.2023
Киев издевается и глумится над православием, заявила Захарова
Киев издевается и глумится над православием, страны Запада в это время безмолвствуют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-01T20:50
2023-04-02T00:00
религия
украина
киев
россия
мария захарова
ситуация вокруг упц
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украинская православная церковь
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киев издевается и глумится над православием, страны Запада в это время безмолвствуют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком", - подчеркнула Захарова. Ранее утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/pavel-1862410913.html
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96
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украина, киев, россия, мария захарова, ситуация вокруг упц, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украинская православная церковь
Религия, Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, Ситуация вокруг УПЦ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украинская православная церковь
Киев издевается и глумится над православием, заявила Захарова

Захарова: Киев издевается и глумится над православием, а Запад в это время безмолвствуют

© AFP 2023 / Sergei ChuzavkovВерующие возле Киево-Печерской лавры
Верующие возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / Sergei Chuzavkov
Верующие возле Киево-Печерской лавры
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киев издевается и глумится над православием, страны Запада в это время безмолвствуют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"День дурака прошел в Киеве с размахом. Никого не приглашали, обошлись своими силами, я смотрю. Зеленский, суд и толпа - все беснуются в Великий пост", - написала она в своем Telegram канале.
"На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком", - подчеркнула Захарова.
Ранее утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Митрополит Павел назвал решение суда о домашнем аресте политическим заказом
Вчера, 22:24
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Верующие и полицейские на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Офис Зеленского призвал "физически зачистить" УПЦ
31 марта, 17:53
 
РелигияУкраинаКиевРоссияМария ЗахароваСитуация вокруг УПЦМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украинская православная церковь
 
 
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