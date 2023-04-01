https://ria.ru/20230401/zaderzhanie-1862410768.html

В Сочи задержали мужчину, жестоко убившего щенка в квартире сожительницы

В Сочи задержали мужчину, жестоко убившего щенка в квартире сожительницы - РИА Новости, 01.04.2023

В Сочи задержали мужчину, жестоко убившего щенка в квартире сожительницы

Сочинская полиция задержала мужчину, который зарезал собаку, сообщает пресс-служба городского УВД. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T22:23

2023-04-01T22:23

2023-04-01T22:23

происшествия

сочи

россия

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СОЧИ, 1 апр - РИА Новости. Сочинская полиция задержала мужчину, который зарезал собаку, сообщает пресс-служба городского УВД. Как информируют в ведомстве, в полицию о происшествии заявили соседи, заприметив на одежде мужчины кровь. Когда правоохранители прибыли на место ЧП, они обнаружили труп собаки с ножевым ранением. "В настоящее время гражданин доставлен в отдел полиции для разбирательства. Труп животного направлен в ветеринарную клинику для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)", - говорится в телеграмм-канале полиции Сочи. Как пишут в соцсетях, десятимесячного щенка мужчина резал тесаком всю ночь, делал он это в квартире своей сожительницы, сообщают очевидцы.

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сочи

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, россия