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В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы
В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы - РИА Новости, 01.04.2023
В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы
Великобритания находится под угрозой из-за распространения незарегистрированного вооружения с Украины, пишет газета Telegraph со ссылкой на эксперта по... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:51
2023-04-01T09:51
2023-04-01T17:20
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Великобритания находится под угрозой из-за распространения незарегистрированного вооружения с Украины, пишет газета Telegraph со ссылкой на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса.По его словам, ранее основным источником незаконно ввозимого оружия были Балканские страны. Он утверждает, что большой приток оружия с Украины в Великобританию представляет такую же опасность.По его мнению, оружие с Украины поспособствует распространению организованной преступности в Великобритании.
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы
The Telegraph: Великобритании угрожает приток незарегистрированного оружия с Украины