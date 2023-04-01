Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 01.04.2023 (обновлено: 17:20 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/ugroza-1862320746.html
В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы
В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы - РИА Новости, 01.04.2023
В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы
Великобритания находится под угрозой из-за распространения незарегистрированного вооружения с Украины, пишет газета Telegraph со ссылкой на эксперта по... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:51
2023-04-01T17:20
в мире
великобритания
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Великобритания находится под угрозой из-за распространения незарегистрированного вооружения с Украины, пишет газета Telegraph со ссылкой на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса.По его словам, ранее основным источником незаконно ввозимого оружия были Балканские страны. Он утверждает, что большой приток оружия с Украины в Великобританию представляет такую же опасность.По его мнению, оружие с Украины поспособствует распространению организованной преступности в Великобритании.
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862302178.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы

The Telegraph: Великобритании угрожает приток незарегистрированного оружия с Украины

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Великобритания находится под угрозой из-за распространения незарегистрированного вооружения с Украины, пишет газета Telegraph со ссылкой на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса.
По его словам, ранее основным источником незаконно ввозимого оружия были Балканские страны. Он утверждает, что большой приток оружия с Украины в Великобританию представляет такую же опасность.
«

"Угроза со стороны Украины столь же велика, если не больше, из-за количества оружия, которое туда поставляют и, возможно, не регистрируют. Поэтому я считаю это настоящей угрозой", — отметил Джеймс.

По его мнению, оружие с Украины поспособствует распространению организованной преступности в Великобритании.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
СМИ: Украина спровоцировала волну гнева в Европе
Вчера, 02:22
 
В миреВеликобританияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала