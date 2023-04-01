https://ria.ru/20230401/ugroza-1862320746.html

В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы

В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы - РИА Новости, 01.04.2023

В Великобритании забили тревогу из-за новой украинской угрозы

Великобритания находится под угрозой из-за распространения незарегистрированного вооружения с Украины, пишет газета Telegraph со ссылкой на эксперта по... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T09:51

2023-04-01T09:51

2023-04-01T17:20

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Великобритания находится под угрозой из-за распространения незарегистрированного вооружения с Украины, пишет газета Telegraph со ссылкой на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса.По его словам, ранее основным источником незаконно ввозимого оружия были Балканские страны. Он утверждает, что большой приток оружия с Украины в Великобританию представляет такую же опасность.По его мнению, оружие с Украины поспособствует распространению организованной преступности в Великобритании.

https://ria.ru/20230401/ukraina-1862302178.html

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