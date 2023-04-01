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Собрания турецкой оппозиции проходят в отеле у посольства США, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2023
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14:28 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/turtsiya-1862351612.html
Собрания турецкой оппозиции проходят в отеле у посольства США, сообщили СМИ
Собрания турецкой оппозиции проходят в отеле у посольства США, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2023
Собрания турецкой оппозиции проходят в отеле у посольства США, сообщили СМИ
Собрания оппозиционного блока Турции проходят в принадлежащих американской разведке "глухих номерах" отеля, расположенного напротив посольства США в Анкаре,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T14:28
2023-04-01T14:28
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Собрания оппозиционного блока Турции проходят в принадлежащих американской разведке "глухих номерах" отеля, расположенного напротив посольства США в Анкаре, пишет газета Yeni Şafak. Встреча лидеров оппозиционных Народно-республиканской партии и "Хорошей партии" Кемаля Кылычдароглу и Мерал Акшенер для устранения разногласий проходила в отеле, расположенном в 30 метрах от посольства США в Анкаре, писала ранее газета Takvim. Кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кылычдароглу встретился с послом США Джеффри Флейком по инициативе посла, сообщил РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз. "Мы также видим старания Флейка в мобильности после разногласий вокруг "стола шести" (так называют собрания оппозиционного блока). Отель напротив посольства США в Анкаре превратился в штаб-квартиру "стола". Мы не знаем, кто с кем встречался в отеле и о чем они говорили. Потому что есть очень серьезные утверждения, что в отеле есть глухие номера, принадлежащие американской разведке", - пишет колумнист газеты Хусейин Ликоглу. Издание отмечает, что "Флейк приехал в Турцию как человек Байдена". "Байден во время выдвижения своей кандидатуры на пост президента США сказал: "Я думаю, нам нужно занять совсем другой подход к Эрдогану. Мы должны ясно дать понять, что поддерживаем лидеров оппозиции. Он приехал в Турцию как человек Байдена. И на самом деле, если посмотреть на его контакты, он действительно открыто посещает лидеров оппозиции", - подчеркнул колумнист. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.
https://ria.ru/20230307/turtsiya-1856299885.html
https://ria.ru/20230330/kandidat-1861756682.html
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сша
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, мухаррем индже
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже
Собрания турецкой оппозиции проходят в отеле у посольства США, сообщили СМИ

Yeni Şafak: собрания турецкой оппозиции проходят в глухих номерах американской разведки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Собрания оппозиционного блока Турции проходят в принадлежащих американской разведке "глухих номерах" отеля, расположенного напротив посольства США в Анкаре, пишет газета Yeni Şafak.
Встреча лидеров оппозиционных Народно-республиканской партии и "Хорошей партии" Кемаля Кылычдароглу и Мерал Акшенер для устранения разногласий проходила в отеле, расположенном в 30 метрах от посольства США в Анкаре, писала ранее газета Takvim. Кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кылычдароглу встретился с послом США Джеффри Флейком по инициативе посла, сообщил РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.
Анкара - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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7 марта, 10:56
"Мы также видим старания Флейка в мобильности после разногласий вокруг "стола шести" (так называют собрания оппозиционного блока). Отель напротив посольства США в Анкаре превратился в штаб-квартиру "стола". Мы не знаем, кто с кем встречался в отеле и о чем они говорили. Потому что есть очень серьезные утверждения, что в отеле есть глухие номера, принадлежащие американской разведке", - пишет колумнист газеты Хусейин Ликоглу.
Издание отмечает, что "Флейк приехал в Турцию как человек Байдена".
"Байден во время выдвижения своей кандидатуры на пост президента США сказал: "Я думаю, нам нужно занять совсем другой подход к Эрдогану. Мы должны ясно дать понять, что поддерживаем лидеров оппозиции. Он приехал в Турцию как человек Байдена. И на самом деле, если посмотреть на его контакты, он действительно открыто посещает лидеров оппозиции", - подчеркнул колумнист.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Оппозиция Турции не договорилась о едином кандидате на выборах, пишут СМИ
30 марта, 09:56
 
В миреТурцияСШААнкара (провинция)Кемаль КылычдароглуМухаррем Индже
 
 
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