Собрания турецкой оппозиции проходят в отеле у посольства США, сообщили СМИ
Yeni Şafak: собрания турецкой оппозиции проходят в глухих номерах американской разведки
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Собрания оппозиционного блока Турции проходят в принадлежащих американской разведке "глухих номерах" отеля, расположенного напротив посольства США в Анкаре, пишет газета Yeni Şafak.
Встреча лидеров оппозиционных Народно-республиканской партии и "Хорошей партии" Кемаля Кылычдароглу и Мерал Акшенер для устранения разногласий проходила в отеле, расположенном в 30 метрах от посольства США в Анкаре, писала ранее газета Takvim. Кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кылычдароглу встретился с послом США Джеффри Флейком по инициативе посла, сообщил РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.
"Мы также видим старания Флейка в мобильности после разногласий вокруг "стола шести" (так называют собрания оппозиционного блока). Отель напротив посольства США в Анкаре превратился в штаб-квартиру "стола". Мы не знаем, кто с кем встречался в отеле и о чем они говорили. Потому что есть очень серьезные утверждения, что в отеле есть глухие номера, принадлежащие американской разведке", - пишет колумнист газеты Хусейин Ликоглу.
Издание отмечает, что "Флейк приехал в Турцию как человек Байдена".
"Байден во время выдвижения своей кандидатуры на пост президента США сказал: "Я думаю, нам нужно занять совсем другой подход к Эрдогану. Мы должны ясно дать понять, что поддерживаем лидеров оппозиции. Он приехал в Турцию как человек Байдена. И на самом деле, если посмотреть на его контакты, он действительно открыто посещает лидеров оппозиции", - подчеркнул колумнист.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.