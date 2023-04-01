https://ria.ru/20230401/turtsiya-1862351612.html

Собрания турецкой оппозиции проходят в отеле у посольства США, сообщили СМИ

Собрания турецкой оппозиции проходят в отеле у посольства США, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2023

Собрания турецкой оппозиции проходят в отеле у посольства США, сообщили СМИ

Собрания оппозиционного блока Турции проходят в принадлежащих американской разведке "глухих номерах" отеля, расположенного напротив посольства США в Анкаре,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T14:28

2023-04-01T14:28

2023-04-01T14:28

в мире

турция

сша

анкара (провинция)

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Собрания оппозиционного блока Турции проходят в принадлежащих американской разведке "глухих номерах" отеля, расположенного напротив посольства США в Анкаре, пишет газета Yeni Şafak. Встреча лидеров оппозиционных Народно-республиканской партии и "Хорошей партии" Кемаля Кылычдароглу и Мерал Акшенер для устранения разногласий проходила в отеле, расположенном в 30 метрах от посольства США в Анкаре, писала ранее газета Takvim. Кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кылычдароглу встретился с послом США Джеффри Флейком по инициативе посла, сообщил РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз. "Мы также видим старания Флейка в мобильности после разногласий вокруг "стола шести" (так называют собрания оппозиционного блока). Отель напротив посольства США в Анкаре превратился в штаб-квартиру "стола". Мы не знаем, кто с кем встречался в отеле и о чем они говорили. Потому что есть очень серьезные утверждения, что в отеле есть глухие номера, принадлежащие американской разведке", - пишет колумнист газеты Хусейин Ликоглу. Издание отмечает, что "Флейк приехал в Турцию как человек Байдена". "Байден во время выдвижения своей кандидатуры на пост президента США сказал: "Я думаю, нам нужно занять совсем другой подход к Эрдогану. Мы должны ясно дать понять, что поддерживаем лидеров оппозиции. Он приехал в Турцию как человек Байдена. И на самом деле, если посмотреть на его контакты, он действительно открыто посещает лидеров оппозиции", - подчеркнул колумнист. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.

https://ria.ru/20230307/turtsiya-1856299885.html

https://ria.ru/20230330/kandidat-1861756682.html

турция

сша

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, мухаррем индже