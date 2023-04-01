https://ria.ru/20230401/trup-1862366185.html
Жильцы уфимской многоэтажки обнаружили труп мужчины в лифте
Жильцы уфимской многоэтажки обнаружили труп мужчины в лифте - РИА Новости, 01.04.2023
Жильцы уфимской многоэтажки обнаружили труп мужчины в лифте
Жильцы многоэтажного дома в Уфе обнаружили в лифте окровавленное тело мужчины, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T16:14
2023-04-01T16:14
2023-04-01T16:14
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 1 апр - РИА Новости. Жильцы многоэтажного дома в Уфе обнаружили в лифте окровавленное тело мужчины, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. По данным ведомства, в убийстве обвиняется 48-летний уфимец. По версии следствия, вечером 28 марта обвиняемый вместе с братом и двумя гостями употребляли спиртные напитки у себя в квартире на улице Батырской. Когда двое мужчин уснули, обвиняемый поссорился с 52-летним гостем и ударил его ножом в шею, отчего тот скончался. Когда брат обвиняемого проснулся, вместе они отнесли тело в лифт и вернулись домой. "Жильцы дома обнаружили тело и сообщили в полицию. В ходе следственно-оперативных мероприятий был проведен поквартирный обход и обнаружена компания нетрезвых мужчин, в квартире у которых были найдены следы крови. Также обильные следы крови были и на одежде обвиняемого", - сообщает башкирский следком. Отмечается, что следователем после осмотра места происшествия, проведения допросов и очных ставок установлена причастность обвиняемого к убийству. "Мужчина первоначально стал отрицать причастность к убийству, выдвигая различные версии произошедшего, однако впоследствии пояснил, что из-за большого количества выпитого алкоголя не помнит причину конфликта и обстоятельства убийства", - добавили в СУСК РФ по Башкирии. В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, он заключен под стражу, следователями назначен комплекс судебных экспертиз, информирует ведомство.
https://ria.ru/20230330/izbienie-1861872819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
Жильцы уфимской многоэтажки обнаружили труп мужчины в лифте
В уфимской многоэтажке обнаружили труп мужчины в лифте, подозреваемый в убийстве задержан
УФА, 1 апр - РИА Новости.
Жильцы многоэтажного дома в Уфе обнаружили в лифте окровавленное тело мужчины, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили
в СУСК РФ по Башкирии.
По данным ведомства, в убийстве обвиняется 48-летний уфимец.
По версии следствия, вечером 28 марта обвиняемый вместе с братом и двумя гостями употребляли спиртные напитки у себя в квартире на улице Батырской. Когда двое мужчин уснули, обвиняемый поссорился с 52-летним гостем и ударил его ножом в шею, отчего тот скончался. Когда брат обвиняемого проснулся, вместе они отнесли тело в лифт и вернулись домой.
"Жильцы дома обнаружили тело и сообщили в полицию. В ходе следственно-оперативных мероприятий был проведен поквартирный обход и обнаружена компания нетрезвых мужчин, в квартире у которых были найдены следы крови. Также обильные следы крови были и на одежде обвиняемого", - сообщает башкирский следком.
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Отмечается, что следователем после осмотра места происшествия, проведения допросов и очных ставок установлена причастность обвиняемого к убийству. "Мужчина первоначально стал отрицать причастность к убийству, выдвигая различные версии произошедшего, однако впоследствии пояснил, что из-за большого количества выпитого алкоголя не помнит причину конфликта и обстоятельства убийства", - добавили в СУСК РФ по Башкирии.
В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, он заключен под стражу, следователями назначен комплекс судебных экспертиз, информирует ведомство.