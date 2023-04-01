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Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и девять снарядов РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и девять снарядов РСЗО - РИА Новости, 01.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и девять снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Смерч", а также 5 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:42
2023-04-01T15:42
2023-04-01T15:51
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Смерч", а также 5 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Новоукраинское Запорожской области и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 405 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8497 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4478 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9247 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ о потерях националистов и уничтоженных беспилотниках
Брифинг Минобороны РФ о ходе спецоперации
2023-04-01T15:42
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и девять снарядов РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила пять дронов ВСУ и девять снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч"