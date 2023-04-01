https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862361138.html

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и девять снарядов РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и девять снарядов РСЗО - РИА Новости, 01.04.2023

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и девять снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Смерч", а также 5 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:42

2023-04-01T15:42

2023-04-01T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

россия

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запорожская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Смерч", а также 5 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Новоукраинское Запорожской области и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 405 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8497 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4478 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9247 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о потерях националистов и уничтоженных беспилотниках Брифинг Минобороны РФ о ходе спецоперации 2023-04-01T15:42 true PT3M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, донецкая народная республика, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)