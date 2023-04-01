https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862359289.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 01.04.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

На южно-донецком и запорожском направлениях украинские войска потеряли до 50 человек, две бронемашины и гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:29

2023-04-01T15:29

2023-04-01T15:45

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях украинские войска потеряли до 50 человек, две бронемашины и гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь и Дорожнянка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

угледар

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, угледар, донецкая народная республика