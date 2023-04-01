https://ria.ru/20230401/slutskiy-1862358696.html
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 01.04.2023
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах в 2024 году и намерении баллотироваться, отметил, что нужно дождаться итогов... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:26
2023-04-01T15:26
2023-04-01T15:26
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах в 2024 году и намерении баллотироваться, отметил, что нужно дождаться итогов кампании региональных выборов 2023 года, а потом озвучивать конкретные решения. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. "Пока рано озвучивать конкретные решения... Дождемся итогов региональных выборов 2023 года и поймем, какая будет конфигурация на выборах главы государства", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос на лекции по международным отношениям для студентов Смоленской академии профессионального образования.
https://ria.ru/20230329/vybory-1861623951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Слуцкий о выдвижении на президентских выборах: пока рано озвучивать конкретные решения