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Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 01.04.2023
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15:26 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/slutskiy-1862358696.html
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 01.04.2023
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах в 2024 году и намерении баллотироваться, отметил, что нужно дождаться итогов... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:26
2023-04-01T15:26
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах в 2024 году и намерении баллотироваться, отметил, что нужно дождаться итогов кампании региональных выборов 2023 года, а потом озвучивать конкретные решения. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. "Пока рано озвучивать конкретные решения... Дождемся итогов региональных выборов 2023 года и поймем, какая будет конфигурация на выборах главы государства", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос на лекции по международным отношениям для студентов Смоленской академии профессионального образования.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Слуцкий о выдвижении на президентских выборах: пока рано озвучивать конкретные решения

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах в 2024 году и намерении баллотироваться, отметил, что нужно дождаться итогов кампании региональных выборов 2023 года, а потом озвучивать конкретные решения.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
"Пока рано озвучивать конкретные решения... Дождемся итогов региональных выборов 2023 года и поймем, какая будет конфигурация на выборах главы государства", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос на лекции по международным отношениям для студентов Смоленской академии профессионального образования.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Эксперт назвал предстоящие президентские выборы в России уникальными
29 марта, 16:34
 
ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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