https://ria.ru/20230401/slutskiy-1862358696.html

Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 01.04.2023

Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах в 2024 году и намерении баллотироваться, отметил, что нужно дождаться итогов... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:26

2023-04-01T15:26

2023-04-01T15:26

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах в 2024 году и намерении баллотироваться, отметил, что нужно дождаться итогов кампании региональных выборов 2023 года, а потом озвучивать конкретные решения. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. "Пока рано озвучивать конкретные решения... Дождемся итогов региональных выборов 2023 года и поймем, какая будет конфигурация на выборах главы государства", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос на лекции по международным отношениям для студентов Смоленской академии профессионального образования.

https://ria.ru/20230329/vybory-1861623951.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр