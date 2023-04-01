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Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации заявки Финляндии в НАТО - РИА Новости, 01.04.2023
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18:22 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/ratifikatsiya-1862382813.html
Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации заявки Финляндии в НАТО
Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации заявки Финляндии в НАТО - РИА Новости, 01.04.2023
Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации заявки Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T18:22
2023-04-01T18:22
в мире
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турция
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нато
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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Указ Эрдогана опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860271052.html
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в мире, финляндия, турция, швеция, нато, реджеп тайип эрдоган
В мире, Финляндия, Турция, Швеция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации заявки Финляндии в НАТО

Эрдоган утвердил решение парламента Турции о ратификации заявки Финляндии в НАТО

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.
Указ Эрдогана опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.
«
"Решено считать целесообразным утверждение протокола от 5 июля 2022 года о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору", - говорится в тексте указа.
В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
Анкара - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Претендент на пост главы Турции назвал расширение НАТО на восток угрозой
24 марта, 09:17
 
В миреФинляндияТурцияШвецияНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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