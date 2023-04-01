https://ria.ru/20230401/ratifikatsiya-1862382813.html
Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации заявки Финляндии в НАТО
Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации заявки Финляндии в НАТО - РИА Новости, 01.04.2023
Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации заявки Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T18:22
2023-04-01T18:22
2023-04-01T18:22
в мире
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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Указ Эрдогана опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860271052.html
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В мире, Финляндия, Турция, Швеция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации заявки Финляндии в НАТО
Эрдоган утвердил решение парламента Турции о ратификации заявки Финляндии в НАТО