https://ria.ru/20230401/puteshestviya-1862255456.html

Важное в туризме за неделю: поездки в Китай, штрафы в Таиланде

Важное в туризме за неделю: поездки в Китай, штрафы в Таиланде - РИА Новости, 01.04.2023

Важное в туризме за неделю: поездки в Китай, штрафы в Таиланде

Неделя прошла относительно спокойно. В последний день марта старейший туроператор "Солвекс" заявил о прекращении деятельности, но в остальные дни расширялась... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T06:12

2023-04-01T06:12

2023-04-01T06:12

туризм

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Неделя прошла относительно спокойно. В последний день марта старейший туроператор "Солвекс" заявил о прекращении деятельности, но в остальные дни расширялась география полетов, а правительства разных стран упрощали правила пересечения границ. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.Начнем с авиановостей. Перевозчики S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию. Росавиация прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, расширение маршрутов в Африку.Власти разных стран упрощали правила въезда. Так, кабинет министров Азербайджана отменил некоторые требования карантинного режима, в том числе COVID-паспорта. Китай с 31 марта разрешил прибытие иностранных туристических групп, а правительство Вьетнама одобрило продление срока безвизового отдыха для граждан РФ с 15 до 45 дней и выдачу электронных виз на срок до трех месяцев.Шесть российских музеев вошли в сотню самых посещаемых в мире, а в число лучших на планете попал отечественный мясной ресторан.Негатива тоже хватало: так, сократился список крупных туроператоров. Один из старейших участников рынка — "Солвекс" — заявил о прекращении деятельности из-за невозможности погасить долг перед клиентами.Иммиграционная служба Пхукета выписала туристам-правонарушителям первые желтые и красные "карточки".Миграционные власти Аргентины начали отказывать россиянам в продлении пребывания в стране в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство.Неприятные новости есть и для поклонников Египта. Власти Страны пирамид с декабря поднимут цены на вход в музеи и некоторые археологические объекты. При этом для туристов закроют пирамиду Хеопса.

https://ria.ru/20230330/egipet-1861682506.html

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китай

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, вьетнам, китай, таиланд