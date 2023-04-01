Важное в туризме за неделю: поездки в Китай, штрафы в Таиланде
Важное в туризме за неделю: поездки в Китай, Вьетнам продлил безвиз, штрафы в Таиланде
© iStock.com / Balaji SrinivasanЛюди готовятся к традиционному фестивалю в храмовом комплексе Понагар в Нячанге, Вьетнам
© iStock.com / Balaji Srinivasan
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Неделя прошла относительно спокойно. В последний день марта старейший туроператор "Солвекс" заявил о прекращении деятельности, но в остальные дни расширялась география полетов, а правительства разных стран упрощали правила пересечения границ. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.
Начнем с авиановостей. Перевозчики S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию. Росавиация прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, расширение маршрутов в Африку.
Власти разных стран упрощали правила въезда. Так, кабинет министров Азербайджана отменил некоторые требования карантинного режима, в том числе COVID-паспорта. Китай с 31 марта разрешил прибытие иностранных туристических групп, а правительство Вьетнама одобрило продление срока безвизового отдыха для граждан РФ с 15 до 45 дней и выдачу электронных виз на срок до трех месяцев.
Негатива тоже хватало: так, сократился список крупных туроператоров. Один из старейших участников рынка — "Солвекс" — заявил о прекращении деятельности из-за невозможности погасить долг перед клиентами.
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