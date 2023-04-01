Рейтинг@Mail.ru
Важное в туризме за неделю: поездки в Китай, штрафы в Таиланде - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:12 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/puteshestviya-1862255456.html
Важное в туризме за неделю: поездки в Китай, штрафы в Таиланде
Важное в туризме за неделю: поездки в Китай, штрафы в Таиланде - РИА Новости, 01.04.2023
Важное в туризме за неделю: поездки в Китай, штрафы в Таиланде
Неделя прошла относительно спокойно. В последний день марта старейший туроператор "Солвекс" заявил о прекращении деятельности, но в остальные дни расширялась... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T06:12
2023-04-01T06:12
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
китай
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258312_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29529abbd4685c8c1832c3973eae29a4.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Неделя прошла относительно спокойно. В последний день марта старейший туроператор "Солвекс" заявил о прекращении деятельности, но в остальные дни расширялась география полетов, а правительства разных стран упрощали правила пересечения границ. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.Начнем с авиановостей. Перевозчики S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию. Росавиация прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, расширение маршрутов в Африку.Власти разных стран упрощали правила въезда. Так, кабинет министров Азербайджана отменил некоторые требования карантинного режима, в том числе COVID-паспорта. Китай с 31 марта разрешил прибытие иностранных туристических групп, а правительство Вьетнама одобрило продление срока безвизового отдыха для граждан РФ с 15 до 45 дней и выдачу электронных виз на срок до трех месяцев.Шесть российских музеев вошли в сотню самых посещаемых в мире, а в число лучших на планете попал отечественный мясной ресторан.Негатива тоже хватало: так, сократился список крупных туроператоров. Один из старейших участников рынка — "Солвекс" — заявил о прекращении деятельности из-за невозможности погасить долг перед клиентами.Иммиграционная служба Пхукета выписала туристам-правонарушителям первые желтые и красные "карточки".Миграционные власти Аргентины начали отказывать россиянам в продлении пребывания в стране в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство.Неприятные новости есть и для поклонников Египта. Власти Страны пирамид с декабря поднимут цены на вход в музеи и некоторые археологические объекты. При этом для туристов закроют пирамиду Хеопса.
https://ria.ru/20230330/egipet-1861682506.html
вьетнам
китай
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a03b61cf2aac41c2a9f8daaf5dddbf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, вьетнам, китай, таиланд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Китай, Таиланд
Важное в туризме за неделю: поездки в Китай, штрафы в Таиланде

Важное в туризме за неделю: поездки в Китай, Вьетнам продлил безвиз, штрафы в Таиланде

© iStock.com / Balaji SrinivasanЛюди готовятся к традиционному фестивалю в храмовом комплексе Понагар в Нячанге, Вьетнам
Люди готовятся к традиционному фестивалю в храмовом комплексе Понагар в Нячанге, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© iStock.com / Balaji Srinivasan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Неделя прошла относительно спокойно. В последний день марта старейший туроператор "Солвекс" заявил о прекращении деятельности, но в остальные дни расширялась география полетов, а правительства разных стран упрощали правила пересечения границ. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.
Начнем с авиановостей. Перевозчики S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию. Росавиация прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, расширение маршрутов в Африку.
Власти разных стран упрощали правила въезда. Так, кабинет министров Азербайджана отменил некоторые требования карантинного режима, в том числе COVID-паспорта. Китай с 31 марта разрешил прибытие иностранных туристических групп, а правительство Вьетнама одобрило продление срока безвизового отдыха для граждан РФ с 15 до 45 дней и выдачу электронных виз на срок до трех месяцев.
Шесть российских музеев вошли в сотню самых посещаемых в мире, а в число лучших на планете попал отечественный мясной ресторан.
Негатива тоже хватало: так, сократился список крупных туроператоров. Один из старейших участников рынка — "Солвекс" — заявил о прекращении деятельности из-за невозможности погасить долг перед клиентами.
Иммиграционная служба Пхукета выписала туристам-правонарушителям первые желтые и красные "карточки".
Миграционные власти Аргентины начали отказывать россиянам в продлении пребывания в стране в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство.
Неприятные новости есть и для поклонников Египта. Власти Страны пирамид с декабря поднимут цены на вход в музеи и некоторые археологические объекты. При этом для туристов закроют пирамиду Хеопса.
Сфинкс и пирамида Хеопса в Гизе - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Египте для туристов закроют пирамиду Хеопса
30 марта, 10:46
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВьетнамКитайТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала