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В конгрессе США заявили о новом поражении Байдена от Путина на Украине
В конгрессе США заявили о новом поражении Байдена от Путина на Украине - РИА Новости, 01.04.2023
В конгрессе США заявили о новом поражении Байдена от Путина на Украине
Президент США Джо Байден терпит поражение в очередной битве на Украине, написал в Twitter конгрессмен-республиканец Пол Госар. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T20:20
2023-04-01T20:20
2023-04-01T22:19
политика
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден терпит поражение в очередной битве на Украине, написал в Twitter конгрессмен-республиканец Пол Госар.По мнению политика, Вашингтон должен прекратить дотации другому государству.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов. В него войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и "полдюжины типов боеприпасов", в том числе для танков, авиации и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с западной военной техникой для ВСУ станут законной целью ВКС. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, страны НАТО "играют с огнем", поставляя боеприпасы киевскому режиму.
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политика, украина, сша, джо байден, сергей лавров, конгресс сша, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Конгресс США, Вооруженные силы Украины
В конгрессе США заявили о новом поражении Байдена от Путина на Украине
Американский конгрессмен-республиканец Госар заявил о новом поражении Байдена на Украине