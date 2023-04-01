https://ria.ru/20230401/porazhenie-1862398104.html

В конгрессе США заявили о новом поражении Байдена от Путина на Украине

В конгрессе США заявили о новом поражении Байдена от Путина на Украине - РИА Новости, 01.04.2023

В конгрессе США заявили о новом поражении Байдена от Путина на Украине

Президент США Джо Байден терпит поражение в очередной битве на Украине, написал в Twitter конгрессмен-республиканец Пол Госар. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T20:20

2023-04-01T20:20

2023-04-01T22:19

политика

украина

сша

джо байден

сергей лавров

конгресс сша

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден терпит поражение в очередной битве на Украине, написал в Twitter конгрессмен-республиканец Пол Госар.По мнению политика, Вашингтон должен прекратить дотации другому государству.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов. В него войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и "полдюжины типов боеприпасов", в том числе для танков, авиации и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с западной военной техникой для ВСУ станут законной целью ВКС. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, страны НАТО "играют с огнем", поставляя боеприпасы киевскому режиму.

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политика, украина, сша, джо байден, сергей лавров, конгресс сша, вооруженные силы украины