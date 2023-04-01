https://ria.ru/20230401/pogoda-1862343855.html

Синоптик предупредил москвичей об арктических вторжениях в апреле

Синоптик предупредил москвичей об арктических вторжениях в апреле - РИА Новости, 01.04.2023

Синоптик предупредил москвичей об арктических вторжениях в апреле

Серьезные арктические вторжения ожидают Москву в начале второй и третьей декады апреля, температурный режим ожидается в рамках климатической нормы, сообщил в... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T13:10

2023-04-01T13:10

2023-04-01T13:10

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Серьезные арктические вторжения ожидают Москву в начале второй и третьей декады апреля, температурный режим ожидается в рамках климатической нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В апреле возвраты холодов уже становятся не такими мощными, как в марте, но тем не менее, случаются достаточно часто. Например, в Москве серьёзные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декад месяца", - написал Леус. По словам синоптика, похолодание в эти периоды нивелирует тепло других дней, поэтому температурный режим в столице во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы.

https://ria.ru/20230401/snegopad-1862332484.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, михаил леус, погода