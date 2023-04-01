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Синоптик предупредил москвичей об арктических вторжениях в апреле - РИА Новости, 01.04.2023
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13:10 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/pogoda-1862343855.html
Синоптик предупредил москвичей об арктических вторжениях в апреле
Синоптик предупредил москвичей об арктических вторжениях в апреле - РИА Новости, 01.04.2023
Синоптик предупредил москвичей об арктических вторжениях в апреле
Серьезные арктические вторжения ожидают Москву в начале второй и третьей декады апреля, температурный режим ожидается в рамках климатической нормы, сообщил в... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:10
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общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Серьезные арктические вторжения ожидают Москву в начале второй и третьей декады апреля, температурный режим ожидается в рамках климатической нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В апреле возвраты холодов уже становятся не такими мощными, как в марте, но тем не менее, случаются достаточно часто. Например, в Москве серьёзные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декад месяца", - написал Леус. По словам синоптика, похолодание в эти периоды нивелирует тепло других дней, поэтому температурный режим в столице во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик предупредил москвичей об арктических вторжениях в апреле

Синоптик Леус: арктические вторжения ожидают Москву во второй и третьей декаде апреля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Серьезные арктические вторжения ожидают Москву в начале второй и третьей декады апреля, температурный режим ожидается в рамках климатической нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В апреле возвраты холодов уже становятся не такими мощными, как в марте, но тем не менее, случаются достаточно часто. Например, в Москве серьёзные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декад месяца", - написал Леус.
По словам синоптика, похолодание в эти периоды нивелирует тепло других дней, поэтому температурный режим в столице во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы.
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