https://ria.ru/20230401/obvineniya-1862341695.html

СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ предъявили обвинения по двум статьям

СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ предъявили обвинения по двум статьям - РИА Новости, 01.04.2023

СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ предъявили обвинения по двум статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедь) по двум статьям. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:53

2023-04-01T12:53

2023-04-01T13:14

религия

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедь) по двум статьям."На основании собранных доказательств Лебедь уведомлен о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и части 1 статьи 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Заявляется что митрополит "многократно" оскорблял религиозные чувства украинцев других конфессий, пытался сформировать к ним враждебное отношение, оправдывал и отрицал "агрессию РФ". На данный момент на месте проживания и временного пребывания подозреваемого ведутся следственные действия.Утром в субботу наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". СМИ со ссылкой источник в СБУ сообщили, что Павла подозревают по двум статьям: "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание агрессии РФ".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230331/lavra-1862235964.html

https://ria.ru/20230331/lavra-1862283749.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

служба безопасности украины, ситуация вокруг упц