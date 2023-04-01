https://ria.ru/20230401/obvineniya-1862341695.html
СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ предъявили обвинения по двум статьям
СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ предъявили обвинения по двум статьям - РИА Новости, 01.04.2023
СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ предъявили обвинения по двум статьям
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедь) по двум статьям. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:53
2023-04-01T12:53
2023-04-01T13:14
религия
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедь) по двум статьям."На основании собранных доказательств Лебедь уведомлен о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и части 1 статьи 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Заявляется что митрополит "многократно" оскорблял религиозные чувства украинцев других конфессий, пытался сформировать к ним враждебное отношение, оправдывал и отрицал "агрессию РФ". На данный момент на месте проживания и временного пребывания подозреваемого ведутся следственные действия.Утром в субботу наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". СМИ со ссылкой источник в СБУ сообщили, что Павла подозревают по двум статьям: "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание агрессии РФ".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230331/lavra-1862235964.html
https://ria.ru/20230331/lavra-1862283749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ предъявили обвинения по двум статьям
СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ Павлу предъявили обвинения по двум статьям
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила
предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедь) по двум статьям.
"На основании собранных доказательств Лебедь уведомлен о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины
(нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и части 1 статьи 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ
против Украины, глорификация ее участников)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Заявляется что митрополит "многократно" оскорблял религиозные чувства украинцев других конфессий, пытался сформировать к ним враждебное отношение, оправдывал и отрицал "агрессию РФ". На данный момент на месте проживания и временного пребывания подозреваемого ведутся следственные действия.
Утром в субботу наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". СМИ со ссылкой источник в СБУ сообщили, что Павла подозревают по двум статьям: "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание агрессии РФ".
УПЦ исключила из братии Киево-Печерской лавры "наместника" от ПЦУ
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко
заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева
.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Провокаторы ушли от Киево-Печерской лавры