https://ria.ru/20230401/obvinenie-1862393077.html

Обвинение настаивает на затягивании дела со стороны митрополита Павла

Обвинение настаивает на затягивании дела со стороны митрополита Павла - РИА Новости, 01.04.2023

Обвинение настаивает на затягивании дела со стороны митрополита Павла

Обвинение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) настаивает на том, что его защита пытается затянуть... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T19:46

2023-04-01T19:46

2023-04-01T19:57

религия

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

в мире

украина

киев

киево-печерская лавра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846069407_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_ea338ec9cd7047299317e44909285860.jpg

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Обвинение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) настаивает на том, что его защита пытается затянуть рассмотрение дела и проявляет неуважение к судебному процессу, следует из видеозаписей из зала суда, предоставленных очевидцами РИА Новости."Все эти протоколы на основе чего-то неизвестного. Еще раз вам говорю: мы хотим знать – чем все они мотивированы? Я понимаю, что вы делаете свое дело, однако вы писали их месяцами, например – а хотите за один день обвинить всех и вся? Сейчас не такое время, уважаемые. Я со всем уважением отношусь к судье и его терпению, но я требую по закону – я не знаю уголовного законодательства, я знаю Конституцию – защитить свои права", – сказал на заседании суда митрополит Павел.После заявления митрополита Павла о плохом самочувствии судья объявляет перерыв. В настоящее время, следует из видеозаписей, заседание суда возобновлено.Ранее в субботу суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту Павлу на понедельник, 3 апреля из-за его состояния здоровья. Позже суд Киева согласовал принудительный его привод. Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230401/reaktsiya-1862367558.html

https://ria.ru/20230330/lavra-1861979013.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире, украина, киев, киево-печерская лавра