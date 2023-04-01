https://ria.ru/20230401/kiev-1862366563.html

Полиция не препятствует стычкам у Киево-Печерской лавры

Полиция не препятствует стычкам у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.04.2023

Полиция не препятствует стычкам у Киево-Печерской лавры

Украинская полиция не препятствует словесным перепалкам с защитниками Киево-Печерской лавры, которые устраивают собранные у её ворот сторонники выселения из нее РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T16:16

2023-04-01T16:16

2023-04-01T17:11

украина

россия

киев

украинская повстанческая армия

ситуация вокруг упц

религия

религия

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Украинская полиция не препятствует словесным перепалкам с защитниками Киево-Печерской лавры, которые устраивают собранные у её ворот сторонники выселения из нее монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), следует из видеозаписей, присланных РИА Новости из лавры очевидцами. "Нашего владыку забрали по 161-й статье (УК Украины - ред.) – значит, и мы все тоже по 161-й пойдем!" – говорит прихожанка полицейскому с нашивкой "Полиция диалога". Рядом с полицией стоят вступающие в споры с защитниками молодые люди в спортивной одежде, полиция им не препятствует. Они также скандируют националистические лозунги, и развернули красно-черный флаг УПА ("Украинская повстанческая армия")*. "Почему вы нас не защищаете? Нас оскорбляют, обзывают при вас", – обращается к полицейскому прихожанка с ребенком на руках.Исходя из видеозаписей очевидцев, накануне пришедшие к Киево-Печерской лавре люди, выступающие за выселение монахов, выкрикивали нацистские приветствия и требовали освободить монастырь. Около него также собиралась спортивная молодежь, которая могла быть привезена для поддержки изгнания монахов – многие ее представители, как говорили РИА Новости очевидцы, спрашивали у прохожих дорогу к лавре. Ранее утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230401/sud-1862347257.html

https://ria.ru/20230401/stychka-1862335637.html

https://ria.ru/20230401/korpus-1862321053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, украинская повстанческая армия, ситуация вокруг упц, религия