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Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в грузоперевозках - РИА Новости, 01.04.2023
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01:15 01.04.2023 (обновлено: 02:40 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/gruzoperevozki-1862299488.html
Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в грузоперевозках
Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в грузоперевозках - РИА Новости, 01.04.2023
Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в грузоперевозках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством республики и правительством Российской Федерации о... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T01:15
2023-04-01T02:40
белоруссия
минск
москва
александр лукашенко
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям двух стран. Закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии. Ранее в марте законопроект ратифицировал белорусский парламент. С подписание закона Белоруссия завершила внутринациональную процедуру ратификации соглашения. До этого в минтрансе Белоруссии поясняли, что документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной белорусской продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты России, так и через наземную транспортную инфраструктуру. Белорусский вице-премьер Анатолий Сивак говорил, что соглашение также гарантирует объемы перевозок продукции экспортеров контейнерными поездами транзитом по территории России назначением в Китай на период до 2024 года. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск перестраивает логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине.
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белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, анатолий сивак
Белоруссия, Минск, Москва, Александр Лукашенко, Анатолий Сивак
Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в грузоперевозках

Белоруссия ратифицировала соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере грузоперевозок

© РИА Новости / Олег Минеев | Перейти в медиабанкГрузовые фуры на пропускном пункте "Красная горка" на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
Грузовые фуры на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Олег Минеев
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Грузовые фуры на пропускном пункте "Красная горка" на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям двух стран. Закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
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"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации, подписанное в Москве 29 сентября 2022 года", - говорится в законе, подписанном Лукашенко.
Ранее в марте законопроект ратифицировал белорусский парламент. С подписание закона Белоруссия завершила внутринациональную процедуру ратификации соглашения.
До этого в минтрансе Белоруссии поясняли, что документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной белорусской продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты России, так и через наземную транспортную инфраструктуру. Белорусский вице-премьер Анатолий Сивак говорил, что соглашение также гарантирует объемы перевозок продукции экспортеров контейнерными поездами транзитом по территории России назначением в Китай на период до 2024 года.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск перестраивает логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине.
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