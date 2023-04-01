https://ria.ru/20230401/gruzoperevozki-1862299488.html

Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в грузоперевозках

Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в грузоперевозках - РИА Новости, 01.04.2023

Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в грузоперевозках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством республики и правительством Российской Федерации о... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T01:15

2023-04-01T01:15

2023-04-01T02:40

белоруссия

минск

москва

александр лукашенко

анатолий сивак

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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям двух стран. Закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии. Ранее в марте законопроект ратифицировал белорусский парламент. С подписание закона Белоруссия завершила внутринациональную процедуру ратификации соглашения. До этого в минтрансе Белоруссии поясняли, что документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной белорусской продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты России, так и через наземную транспортную инфраструктуру. Белорусский вице-премьер Анатолий Сивак говорил, что соглашение также гарантирует объемы перевозок продукции экспортеров контейнерными поездами транзитом по территории России назначением в Китай на период до 2024 года. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск перестраивает логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине.

https://ria.ru/20230327/pravitelstva-1860962230.html

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белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, анатолий сивак