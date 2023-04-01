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На Манежной площади в Москве начали промывку фонтанного комплекса
На Манежной площади в Москве начали промывку фонтанного комплекса - РИА Новости, 01.04.2023
На Манежной площади в Москве начали промывку фонтанного комплекса
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:44
2023-04-01T13:44
2023-04-01T13:44
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общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков пояснил, что сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы. Специальным моющим средством очистят гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Отдельно тщательно промоют скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира". В сообщении отмечается, что работы выполнит бригада из 4 человек, которая задействует поливомоечную технику. Работы планируется проводить в течение трех дней. В сообщении напомнили, что сезон фонтанов традиционно будет открыт в конце апреля. Фонтан "Гейзер" был открыт в 1996 году, он получил название из-за своих струй – они "выстреливают" подобно гейзеру. В центре комплекса находится скульптура "Времена года" – четверка бронзовых коней, символизирующих разные сезоны. За ней установлено гидроустройство "Завеса", создающее водяную арку. Под ней можно пройти, не рискуя промокнуть.
https://ria.ru/20230401/promyvka-1862331464.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков
На Манежной площади в Москве начали промывку фонтанного комплекса
Специалисты приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщил
заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Бирюков пояснил, что сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы. Специальным моющим средством очистят гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Отдельно тщательно промоют скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира".
В сообщении отмечается, что работы выполнит бригада из 4 человек, которая задействует поливомоечную технику. Работы планируется проводить в течение трех дней.
В сообщении напомнили, что сезон фонтанов традиционно будет открыт в конце апреля.
Фонтан "Гейзер" был открыт в 1996 году, он получил название из-за своих струй – они "выстреливают" подобно гейзеру. В центре комплекса находится скульптура "Времена года" – четверка бронзовых коней, символизирующих разные сезоны. За ней установлено гидроустройство "Завеса", создающее водяную арку. Под ней можно пройти, не рискуя промокнуть.
В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий