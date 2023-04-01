https://ria.ru/20230401/energosnabzhenie-1862324755.html

В Ростовской области восстановили энергоснабжение после непогоды

В Ростовской области восстановили энергоснабжение после непогоды - РИА Новости, 01.04.2023

В Ростовской области восстановили энергоснабжение после непогоды

Специалисты полностью восстановили энергоснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от погодной стихии, сообщают "Россети Юг". РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:23

2023-04-01T10:23

2023-04-01T10:23

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости. Специалисты полностью восстановили энергоснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от погодной стихии, сообщают "Россети Юг". "Специалисты филиала "Россети Юг" – "Ростовэнерго" восстановили подачу энергоснабжения потребителям населённых пунктов Ростовской области, нарушенное накануне непогодой", - говорится в сообщении. Суммарно в восстановительных работах в зоне эксплуатационной ответственности компании были задействованы свыше 290 человек и 145 единиц техники. Причиной нарушений на объектах электросетевого комплекса Ростовской области стали обильный снегопад и шквалистый ветер, обрушившиеся на регион 30-31 марта. Мокрый снег налипал на провода, увеличивая их вес и вызывая обрывы. Наибольший урон стихия нанесла в северо-восточных, центральных и западных районах региона. В четверг, по данным властей региона, без света оказались около 35 тысяч жителей области, к вечеру пятницы без света оставались около 14,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230331/trassa-1862019743.html

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область