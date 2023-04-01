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В Ростовской области восстановили энергоснабжение после непогоды - РИА Новости, 01.04.2023
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10:23 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/energosnabzhenie-1862324755.html
В Ростовской области восстановили энергоснабжение после непогоды
В Ростовской области восстановили энергоснабжение после непогоды - РИА Новости, 01.04.2023
В Ростовской области восстановили энергоснабжение после непогоды
Специалисты полностью восстановили энергоснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от погодной стихии, сообщают "Россети Юг". РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:23
2023-04-01T10:23
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости. Специалисты полностью восстановили энергоснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от погодной стихии, сообщают "Россети Юг". "Специалисты филиала "Россети Юг" – "Ростовэнерго" восстановили подачу энергоснабжения потребителям населённых пунктов Ростовской области, нарушенное накануне непогодой", - говорится в сообщении. Суммарно в восстановительных работах в зоне эксплуатационной ответственности компании были задействованы свыше 290 человек и 145 единиц техники. Причиной нарушений на объектах электросетевого комплекса Ростовской области стали обильный снегопад и шквалистый ветер, обрушившиеся на регион 30-31 марта. Мокрый снег налипал на провода, увеличивая их вес и вызывая обрывы. Наибольший урон стихия нанесла в северо-восточных, центральных и западных районах региона. В четверг, по данным властей региона, без света оказались около 35 тысяч жителей области, к вечеру пятницы без света оставались около 14,5 тысячи человек.
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области восстановили энергоснабжение после непогоды

В Ростовской области восстановили энергоснабжение пострадавших от непогоды районов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости. Специалисты полностью восстановили энергоснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от погодной стихии, сообщают "Россети Юг".
"Специалисты филиала "Россети Юг" – "Ростовэнерго" восстановили подачу энергоснабжения потребителям населённых пунктов Ростовской области, нарушенное накануне непогодой", - говорится в сообщении.
Суммарно в восстановительных работах в зоне эксплуатационной ответственности компании были задействованы свыше 290 человек и 145 единиц техники.
Причиной нарушений на объектах электросетевого комплекса Ростовской области стали обильный снегопад и шквалистый ветер, обрушившиеся на регион 30-31 марта. Мокрый снег налипал на провода, увеличивая их вес и вызывая обрывы. Наибольший урон стихия нанесла в северо-восточных, центральных и западных районах региона.
В четверг, по данным властей региона, без света оказались около 35 тысяч жителей области, к вечеру пятницы без света оставались около 14,5 тысячи человек.
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