https://ria.ru/20230401/avtobus-1862325492.html
Власти Новосибирской области назвали возможную причину ДТП с автобусом
Власти Новосибирской области назвали возможную причину ДТП с автобусом - РИА Новости, 01.04.2023
Власти Новосибирской области назвали возможную причину ДТП с автобусом
Причиной дорожной аварии в Новосибирской области с гибелью человека и восемью пострадавшими, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:28
2023-04-01T10:28
2023-04-01T10:28
происшествия
авто
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Причиной дорожной аварии в Новосибирской области с гибелью человека и восемью пострадавшими, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу движения, сообщает облправительство в своем телеграм-канале. Как сообщалось, в субботу около 11.00 (07.00 мск) на 87 километре трассы Новосибирск - Кочки - Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. Погиб один человек, восемь пострадали. "По предварительной информации, водитель автобуса 1981 года рождения в зоне разрешенного обгона выехал на встречную полосу, в результате чего автобус столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, ехавшим во встречном направлении. Автобус съехал в правый кювет и перевернулся на бок. Мужчина 1983 года рождения, управлявший Нивой, погиб", - сообщают власти. В облправительстве уточнили, что среди пострадавших – 12-летний ребенок, находившийся в салоне автомобиля Niva. У него предварительно диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга. Известно, что пассажирский автобус Higer двигался по региональному маршруту №587 Новосибирск – Чистоозерное. По данным минздрава Новосибирской области, в ДТП погиб один человек (водитель легкового автомобиля), восемь получили различные травмы, среди них – двое детей. Все пострадавшие были доставлены в Ордынскую ЦРБ. После осмотра медиками госпитализированы двое взрослых и один ребенок, они получили повреждения средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальным госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20230331/dtp-1862140258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новосибирская область
Происшествия, Авто, Новосибирская область
Власти Новосибирской области назвали возможную причину ДТП с автобусом
Выезд автобуса на встречку мог стать причиной ДТП в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Причиной дорожной аварии в Новосибирской области с гибелью человека и восемью пострадавшими, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу движения, сообщает облправительство в своем телеграм-канале.
Как сообщалось, в субботу около 11.00 (07.00 мск) на 87 километре трассы Новосибирск
- Кочки - Павлодар
произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. Погиб один человек, восемь пострадали.
"По предварительной информации, водитель автобуса 1981 года рождения в зоне разрешенного обгона выехал на встречную полосу, в результате чего автобус столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, ехавшим во встречном направлении. Автобус съехал в правый кювет и перевернулся на бок. Мужчина 1983 года рождения, управлявший Нивой, погиб", - сообщают власти.
В облправительстве уточнили, что среди пострадавших – 12-летний ребенок, находившийся в салоне автомобиля Niva. У него предварительно диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга. Известно, что пассажирский автобус Higer двигался по региональному маршруту №587 Новосибирск – Чистоозерное.
По данным минздрава Новосибирской области, в ДТП погиб один человек (водитель легкового автомобиля), восемь получили различные травмы, среди них – двое детей. Все пострадавшие были доставлены в Ордынскую ЦРБ. После осмотра медиками госпитализированы двое взрослых и один ребенок, они получили повреждения средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальным госпитализация не потребовалась.
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