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До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 01.04.2023
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16:27 01.04.2023 (обновлено: 16:36 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/artemovsk-1862367419.html
До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске
До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 01.04.2023
До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске
Группировке ВСУ в Артемовске придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T16:27
2023-04-01T16:36
политика
россия
артемовск
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Группировке ВСУ в Артемовске придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что мировое сообщество начнет подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения в Артемовске. Он добавил, что любая неудача на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за населенный пункт "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".
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политика, россия, артемовск, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Артемовск, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске

Экс-советник Пентагона Макгрегор: группировке ВСУ в Артемовске скоро придется сдаться

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Группировке ВСУ в Артемовске придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«
"Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) практически пал, поскольку до украинских подразделений в городе невозможно добраться, их не получится пополнить, и они сами по себе. Это означает, что <…> эти войска начнут сдаваться, возможно, значительная часть военных ВСУ уже сложила оружие", — рассказал офицер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что мировое сообщество начнет подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения в Артемовске. Он добавил, что любая неудача на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за населенный пункт "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".
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ПолитикаРоссияАртемовскУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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