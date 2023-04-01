https://ria.ru/20230401/artemovsk-1862367419.html

До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске

До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 01.04.2023

До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске

Группировке ВСУ в Артемовске придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T16:27

2023-04-01T16:27

2023-04-01T16:36

политика

россия

артемовск

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Группировке ВСУ в Артемовске придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что мировое сообщество начнет подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения в Артемовске. Он добавил, что любая неудача на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за населенный пункт "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".

https://ria.ru/20230324/stsenariy-1860524392.html

россия

артемовск

украина

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политика, россия, артемовск, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины