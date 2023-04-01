https://ria.ru/20230401/artemovsk-1862367419.html
До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске
До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 01.04.2023
До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске
Группировке ВСУ в Артемовске придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T16:27
2023-04-01T16:27
2023-04-01T16:36
политика
россия
артемовск
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66e6c8d485bfb548843c140eadcd103d.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Группировке ВСУ в Артемовске придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что мировое сообщество начнет подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения в Артемовске. Он добавил, что любая неудача на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за населенный пункт "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".
https://ria.ru/20230324/stsenariy-1860524392.html
россия
артемовск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_d771e872cb56b6ac682acadd2849c805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, артемовск, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Артемовск, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
До них больше не добраться. В США рассказали о катастрофе ВСУ в Артемовске
Экс-советник Пентагона Макгрегор: группировке ВСУ в Артемовске скоро придется сдаться